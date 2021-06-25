Фонд Ріната Ахметова підбив підсумки за 15 років роботи і розповів про плани на майбутнє

23 червня в Києві відбувся звітний захід Фонду Ріната Ахметова.

Найбільша і найвідоміша благодійна організація України відзначила своє 15-річчя минулого року, але підбити підсумки своєї роботи через пандемію коронавірусу змогла тільки зараз. Саме боротьба з COVID-19 стала пріоритетним напрямом діяльності Фонду останнім часом. Під час заходу розповіли і про цю роботу, і про масштабні проєкти в галузі культури і освіти, про гуманітарну допомогу та боротьбу з сирітством. Було озвучено і головний підсумок роботи Фонду – за 15 років він допоміг вижити 5 мільйонам людей. Ще 6 млн людей охопили діджитал-проєкти Фонду.

– З 2005 року Фонд за особистим рішенням Засновника – Ріната Ахметова реалізує проєкти національного рівня, спрямовані на допомогу людям і боротьбу з соціальними проблемами. Використовуючи свої досягнення і світовий досвід благодійництва, Фонд створює можливості для всього суспільства стати кращим і жити краще. Заради майбутнього», – зазначила член Наглядової ради Фонду Наталя Ємченко.

Найбільшою програмою Фонду донині залишається «Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова». Він був відкритий у перші дні збройного конфлікту на Донбасі і щодня допомагав мирним жителям вижити. Евакуація, розселення, медикаменти та їжа. Люди, що живуть у сірій зоні, отримували від Ріната Ахметова все, чого потребували найбільше. Це допомогло вижити 3,5 мільйонам Мирних. Жителі понад 750 населених пунктів по обидва боки лінії розмежування отримали понад 130 тисяч тонн продуктів. Для їх доставки потрібно було 6700 вантажівок. Згідно з дослідженням британської компанії Envoy Partnership, соціальна цінність, створена завдяки продуктовій допомозі Фонду, перевищила 1 млрд доларів.

Ще один важливий напрям діяльності Фонду Ріната Ахметова – допомога дітям. Він охоплює 1,4 млн людей. Інноваційні імпланти для дітей з проблемами слуху та вадами серця, медикаменти для важкохворих дітей Донбасу, реабілітація поранених дітей, проведення складних операцій. Фонд надавав допомогу тим, хто її дійсно потребував. А програма «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» сформувала культуру національного усиновлення в Україні. Завдяки однойменному порталу майже 10 000 дітей-сиріт знайшли люблячих батьків.

Усі роки своєї роботи Фонд Ріната Ахметова реалізує медичні проєкти національного масштабу. Фонд першим у країні запустив програму з надання допомоги онкологічним хворим «Рак виліковний». Мета програми – створення умов для ефективної роботи державної онкологічної служби і поліпшення якості діагностики та лікування онкохворих. Завдяки програмі лікарням було передано 15 одиниць новітнього устаткування і впроваджено передовий досвід лікування раку. Також була реалізована програма з профілактики туберкульозу, за допомогою якої вдалося поліпшити доступ до високоякісних послуг з діагностики та лікування хвороби для всіх верств населення.

У 2019 році Фонд передав українським медикам 200 суперсучасних машин швидкої допомоги. Медики в усіх регіонах країни отримали 64 позашляховики, 22 неонатальних автомобілі та 114 «реанімації на колесах». Завдяки проєкту «200 швидких для України» допомогу отримали понад 400 тисяч людей. Це найбільший приватний благодійний проєкт у сфері невідкладної медицини за 30 років незалежності країни.

Рінат Ахметова першим прийшов на допомогу країні в боротьбі з коронавірусом. Ще в лютому 2020 року на ці цілі було виділено понад 300 мільйонів гривень. Завдяки проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні» більше 500 опорних державних лікарень отримали 207 апаратів ШВЛ, 337 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч засобів індивідуального захисту і витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності нашої країни.

Програма «Рінат Ахметов – Порятунок життів» допомогла вижити 1 мільйону людей.

Добро, милосердя і пам'ять. Так можна сформулювати принципи роботи Фонду. Більш широко сенс благодійності сформулював Засновник Фонду Рінат Ахметов:

«Я думаю, рішення займатися благодійністю може йти виключно від серця. Тому відчути потрібно тільки одне – величезне бажання допомогти людям. Величезне бажання не дати комусь залишитися один на один з бідою. Якщо в душі, в серці ви хочете допомагати, якщо ви не можете пройти повз чужу біду, значить, благодійність – ваш шлях і ваше покликання».

Подивитися звітний захід Фонду можна тут: https://youtu.be/N2T8wWdHoyQ.

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