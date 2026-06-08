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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
26
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1 хв

Фонд Ріната Ахметова та Кіпр розвиватимуть спільні програми посттравматичного зростання для ветеранів

Одним із пріоритетних напрямів співпраці стане впровадження таких ініціатив у межах проєкту «Серце Азовсталі».

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Йдеться про міжнародну кооперацію університетів і дослідницьких центрів, розвиток освітніх програм, обмін досвідом та залучення міжнародної експертизи для розвитку моделі посттравматичного зростання в Україні.

Мета ініціативи — допомогти ветеранам та звільненим із полону українським захисникам подолати наслідки війни, а також знайти нові сили для самореалізації та відновити контроль над життям.

«Для України питання підтримки ветеранів та людей, які пережили травматичний досвід війни, вже сьогодні є одним із ключових викликів. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за готовність долучатися до пошуку ефективних рішень», — зазначила Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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