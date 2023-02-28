Фонд Руслана Шостака залучив 3,9 млн євро для евакуації та утримання дітей-сиріт з України в Туреччині на період війни

Проєкт «Дитинство без війни» Фонду Руслана Шостака залучив 3,9 млн євро на переїзд і проживання в Туреччині приблизно двох тисяч українських дітей-сиріт. За 10 місяців у проєкті взяли участь десятки національних та міжнародних організацій і компаній. Евакуація стала можливою завдяки участі перших леді двох країн – Олени Зеленської та Еміне Ердоган – і сприянню впродовж усього періоду проєкту посольства України в Туреччині та консульства України в Анталії.

Фонд опублікував звіт про вже виконану роботу та оголошує збір коштів для старту другого етапу проєкту. Це дасть змогу продовжити перебування вихованців дитячих будинків, які вже знаходяться на турецькій землі, і прийняти нові групи, з огляду на прогнози активізації військових дій.

Дітей евакуювали в березні 2022 року. Усього за 10 днів вдалося здійснити найбільший державно-приватний проєкт організованої евакуації дітей-сиріт з України. Для переїзду задіяли понад 90 автобусів, 24 залізничні вагони та 9 літаків.

Понад 40% фінансування програми забезпечив Фонд Руслана Шостака та пов’язаний із ним бізнес – Eva та Varus, решту – десятки міжнародних і українських компаній, громадські організації та звичайні люди. Серед найбільших співінвесторів: Visa, Nova Ukraine, BLONDI, Milller&Smith, ТОВ «Хенкель Україна», Gelato, Tuid, SGDD-ASAM, Wells Fargo NY, Church USA.

Діти живуть у двох готелях на березі Середземного моря з повним пансіоном і медичною страховкою. Вони навчаються в українських школах онлайн і відвідують додаткові курси для розвитку талантів. Проводяться культурні заходи. Після закінчення війни всі групи дітей у повному складі повернуться до України.

До команди входять понад 300 волонтерів із різних країн. Амбасадорами проєкту стали відомі артисти, спортсмени та громадські діячі.

«На початку війни ми всі сили спрямували на те, щоб якнайшвидше вивезти якнайбільше дітей-сиріт з України. Зберегти покоління U, або, як ми його називаємо всередині команди, Ua Generation. Діти, позбавлені батьківської любові та турботи, найбільше вимагають уваги та участі. Тема сирітства – ключова для фонду. Тому ми провели наймасштабнішу централізовану евакуацію дітей-сиріт з України. І запустили проект «Дитинство без війни» у рамках якого забезпечили евакуацію та утримання дітей у Туреччині. По закінченню війни, усі діти повернуться на батьківщину. Впевнений, що наша партнерська мережа розшириться, і ми зможемо вивезти від війни ще сотні дітей, зберігши майбутнє нашої нації», – зазначив Руслан Шостак, засновник Фонду та ідейний натхненник проєкту «Дитинство без війни».

Офіційний сайт https://uakids.com.ua

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Довідка

Благодійний фонд Руслана Шостака – українська благодійна організація, головна мета якої – побудувати сильну Україну без сирітства, створити здорове покоління дітей, вихованих у сім’ях і оточених любов’ю, піклуванням та увагою. Адже лише щасливі діти можуть побудувати сильну, незалежну державу, у якій буде комфортно жити. Основна мета роботиФонду на період війни – безпека дітей-сиріт та наближення Перемоги. Ця мета реалізується через два благодійні проєкти: CHILDHOOD WITHOUT WAR і ГЕРОЙCAR.

«Дитинство без війни» – благодійний проєкт Фонду Руслана Шостака для допомоги українським дітям-сиротам, які перебувають під загрозою через російську агресію. У межах проєкту було організовано наймасштабнішу централізовану державно-приватну евакуацію дітей-сиріт.

Засновник Фонду – Руслан Шостак

Директор – Володимир Мотов