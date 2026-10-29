Фонд Василя Костюка розпочав співпрацю з молодіжною організацією, яку свого часу очолював Андрій Парубій

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Про початок партнерства повідомила ОУМ «Спадщина» на своїй сторінці у Facebook.

У межах співпраці Фонд підтримуватиме програми та ініціативи організації, спрямовані на патріотичне виховання молоді, вивчення української історії та культури, розвиток лідерських якостей, особистої відповідальності та активної громадянської позиції.

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«Ми хочемо підтримувати ініціативи, які інвестують передусім у людей. Сильна Україна починається з молодих, освічених, здорових і відповідальних громадян, які знають власну історію, бережуть традиції і готові брати відповідальність за майбутнє країни. Саме тому для нас важливо підтримати „Спадщину“ та допомогти організації розширювати можливості для розвитку української молоді», — зазначив засновник Благодійного фонду бізнесмен Василь Костюк.

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ОУМ «Спадщина» була створена у Львові 1988 року. За перші 30 років діяльності організація провела понад 220 молодіжних таборів. Сьогодні вона також організовує мандрівки, історико-просвітницькі та культурні заходи для молоді.

Одним із засновників «Спадщини» та її першим головою був Андрій Парубій, який згодом очолював Верховну Раду України у 2016-2019 роках.

Благодійний фонд Василя Костюка заснований у 2026 році. Він підтримує ініціативи у сферах спорту, духовності та патріотичного виховання.

Раніше повідомлялося, що Василь Костюк підтримав підготовку та участь збірної України з карате у молодіжному чемпіонаті світу в Польщі, де українські спортсмени встановили медальний рекорд.

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