"Фонить": у Одесі мати школяра поскаржилася, що в сина болить голова, коли він наближається до вакцинованої вчительки

Мати хлопчика розповіла, що у дітей у класі головний біль
У Одесі мати хлопчика поскаржилася на частий головний біль у сина. В цьому вона звинувачує вакциновану вчительку.
Про це вона розповіла в соцмережі.
"Син останнім часом почав скаржитися на головний біль. Спершу я не звернула увагу, але коли це почало повторюватися на 2-й, 3-й день скарг і похід до медсестри, почала розбиратися, у чому проблема. І виявилося, голова болить у сина та інших однокласників, коли вони сидять поблизу вчителя 1-2 парти і після спілкування поруч із вчителем. У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у учнів - вакциновані вчителі", - розповіла про свою проблему мати школяра.
Вона запитала користувачів, що робити у такій ситуації, оскільки до 11 класу дитині сидіти на останній парті - не вихід.
Користувачі Мережі закидали жінку коментарями та порадами:
- Тільки не кажіть їй про вишки 5G. Може вчитель голосно говорить або духи у неї їдкі?
- А WiFi ще діти не ловлять від учителя?
- І ці люди виховують дітей.
- Піду перевірю себе на блютуз, може зможу себе використовувати замість колонки.
- Я після вакцинації перестав оплачувати мобільний зв'язок. Навіщо він потрібний, якщо 5G точка доступу завжди під рукою, точніше в передпліччі.
- Залишається сподіватися, що їхні діти виростуть адекватними
Нагадаємо, що невакцинованих чиновників мер Миколаєва пропонує більше не пускати до міської ради