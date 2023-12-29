FoodBank та PepsiCo щодня годує понад 2 000 людей у 8 областях України

Це області, де найбільша кількість ВПО та людей, які мають обмежений доступ до гарячої їжі через війну та постійні обстріли.

За даними ООН, 17,6 млн людей в Україні потребують базової гуманітарної допомоги, що включає підтримку в їжі, психологічну допомогу та забезпечення засобами існування.

За останні півтора року повномасштабної війни, ціни на продукти в Україні зросли в 1,3 раза, що стало вкрай відчутно для вразливих груп населення. Голод став щоденною реальністю для багатьох українців, особливо в східних та південних областях України. За даними Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), 40% мешканців сходу країни споживають недостатню кількість їжі, що вказує на серйозну харчову кризу в регіоні. Ця проблема особливо стосується людей похилого віку, дітей, ВПО, хворих на хронічні захворювання та людей з інвалідністю.

Зараз Україна знаходиться на шляху до серйозної гуманітарної кризи, оскільки мільйони громадян щоденно потребують базової допомоги в умовах стрімкого зростання цін на продукти та повномасштабну війну.

Надання допомоги стало надзвичайно важливим, проте ускладнилось через понад 100 безпекових інцидентів у 2023 році. Щонайменше 6 гуманітарних працівників загинули у цьому році, а 16 отримали поранення, що є значним зростанням порівняно з попереднім роком.

За підтримки п’яти благодійних організацій та волонтерів з різних куточків України, щодня благодійний фонд FoodBank ("Фудбенк") Україна годує понад 2000 людей, які мають обмежений доступ до гарячої та поживної їжі. Зараз гарячі кухні діють у Харкові, Дніпрі, Одесі та Києві, а також у деокупованих та прифронтових селищах на Харківщині, де, через постійні обстріли, немає світла, води, газу та інших засобів побуту. Також раз/двічі на місяць FoodBank з партнерами організовує виїзні кухні у Херсонську, Запорізьку, Миколаївську та Донецьку області. За листопад було зроблено 69 515 порцій гарячої їжі.

Підтримка відбувається в рамках проєкту “Їжа з теплом”, що упродовж останніх пів року активно надає допомогу людям у двох напрямках — «Гарячі обіди» та «Їжа на потім». У межах проєкту також було закуплено понад 170 000 кілограмів продуктів та зібрано більш як 5 000 продуктових наборів для сімей ВПО та людей, які постраждали від війни.

Проєкт реалізується на зібрані кошти співробітників компанії PepsiCo, які робили пожертви з різних куточків світу на підтримку українців, та завдяки фінансуванню PepsiCo Foundation. У межах проєкту співробітники PepsiCo Україна регулярно волонтерять у 5 містах України: Києві, Миколаєві, Одесі, Харкові та Львові.

На даний час гарячі кухні продовжують свою роботу у 8 областях України. Локальні організації годують людей 5-7 разів на тиждень. У Дніпрі діють 12 точок видачі гарячих обідів, в Одесі - 3, у Харкові - 4, у Києві - 1, а Харківські області - 6.

Як ви можете допомогти українцям та FoodBank Україна на цьому шляху?

1. Підтримайте нас фінансово. Ваша пожертва дозволить FoodBank закупити продукти та готувати гарячі обіди для понад 2 000 людей щоденно. Кожна гривня є важливою у боротьбі з голодом.

2. Долучайтеся до партнерства з FoodBank та передавайте продукцію власного виробництва, щоб нагодувати ще більше людей, які опинилися в скруті.

3. Волонтеруйте із нами. Приєднуйтеся до команди волонтерів FoodBank та допомагайте в роздачі їжі в містах та селищах, де гуманітарна допомога найбільше потрібна.

4. Поширюйте інформацію. Діліться історіями про проблему голоду в Україні та звертайте увагу на ініціативи FoodBank.