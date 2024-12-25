ФОПи сплачуватимуть підвищенні податки від 1 січня 2025 року: підписано закон

Саме цей законопроєкт врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення.

ФОП сплачуватимуть підвищенні податки з 1 січня 2025 року. Законопроєкт № 9319 підписав президент України – Володимир Зеленський

Про це йдеться на офіційному вебпорталі парламенту України.

Законопроєкт розробляли, щоб спростити оподаткування резидентів "Дія Сіті" та їхніх спеціалістів.

Як розʼяснив голова комітету Данило Гетманцев, до другого читання доопрацювали такі норми:

скасування оподаткування заднім числом;

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року;

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року);

передбачено надання пільг по військовому збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;

передбачено скасування військового збору для е-резидентів;

можливість зарахування сплаченого ФОП військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №9319 щодо оподаткування винагород за гіг-контракти резидентів "Дія.City".

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