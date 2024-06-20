ФОПи отримають відстрочку від мобілізації: кого це стосується

Нардепи розглядають економічний варіант бронювання для ФОПів. У разі ухвалення законопроєкту громадяни отримуватимуть бронь коштом щомісячного платежу.

Про це пише "Обозреватель".

Згідно з постановою Кабміну №650 від 5 червня 2024 року, ФОП не може отримати бронь та забронювати своїх працівників. Проте така особа може отримати відстрочку, якщо виконуватиме оборонні замовлення або замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, необхідні для забезпечення обороноздатності України. Для цього ФОП повинен мати договір з держзамовниками й підтвердження виконання замовлення.

Відповідно до законопроєкту №11331-1, розглядається можливий економічний варіант бронювання для ФОПів — внесенням щомісячного платежу за бронювання в розмірі від 6 до 50 тисяч гривень.

Раніше стало відомо, що у Раді готуються розглянути ще три законопроєкти про економічне бронювання.

Читайте також: