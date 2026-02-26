ФОПів можуть оштрафувати на 12 000 гривень: що зміниться для підприємців 2026 року

ФОП / © ТСН.ua

Частина українських ФОПів зобов’язана встановити та використовувати POS-термінал. Якщо підприємець не забезпечить клієнтам можливість безготівкової оплати, йому загрожує штраф близько 12 000 гривень.

Про це повідомляють «Новини.LIVE».

Кому потрібен POS-термінал у 2026 році

Ключовим документом, що регулює питання встановлення платіжних терміналів, є постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 894. Вона зобов’язує забезпечити безготівковий розрахунок підприємців, які:

ведуть діяльність у населених пунктах із населенням понад 25 тисяч осіб;

здійснюють торгівлю в містах і селищах із чисельністю від 5 до 25 тисяч жителів;

працюють у населених пунктах із кількістю населення до 5 тисяч осіб.

Із 1 січня 2026 року вимога щодо встановлення POS-терміналів мала поширитися і на ФОП першої групи єдиного податку, виїзних торговців (із лотків або пересувних точок), фермерів, які продають власно вирощену чи відгодовану продукцію, а також власників торговельних автоматів.

Втім, наприкінці 2025 року уряд ухвалив постанову від 29.12.2025 № 1768, якою відклав запровадження цієї норми для зазначених категорій до завершення воєнного стану. Обов’язок почне діяти лише через три місяці після його припинення або скасування.

Крім того, вимога не застосовується до підприємців, які працюють на територіях громад у зонах активних бойових дій, тимчасової окупації чи блокування.

Які штрафи передбачені за відсутність POS-термінала

Ігнорування вимоги може обернутися значними фінансовими санкціями:

відповідно до статті 163-15 КУпАП — штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн);

за повторне порушення протягом року — від 8 500 до 17 000 грн;

згідно зі статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» — 8 500 грн (500 неоподатковуваних мінімумів);

за статтею 155 КУпАП — від 17 до 170 грн.

У підсумку за перше порушення підприємець може сплатити близько 12 000 грн штрафів. Якщо ж ситуацію не буде виправлено і порушення повториться протягом року, сума санкцій може зрости до 25 670 грн і більше.

Раніше прем’єр‑міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд не буде подавати до Верховної Ради законопроєкт про обов’язкове запровадження ПДВ для фізичних осіб‑підприємців у лютому 2026 року. За результатами переговорів з МВФ узгоджено підвищення порогу сплати ПДВ для ФОП до 4 млн грн обороту. Так, близько двох третин ФОПів не потрапляють під цю вимогу.