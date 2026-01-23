ФОПи можуть отримати від держави до 15 тисяч гривень: Свириденко розповіла деталі

Гроші / © Фото з відкритих джерел

В Україні запускають програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу для забезпечення енергонезалежності.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Хто має право на виплати

«ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав’ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн», — зазначила Юлія Свириденко.

Також додала, що розмір фінансової допомоги залежить від кількості найманих працівників. Обов’язковою умовою для отримання коштів є наявність у штаті щонайменше одного працівника.

Механізм отримання та використання коштів

Подача заявки на отримання допомоги здійснюється через портал «Дія». Після верифікації заявки банками-партнерами Державна служба зайнятості перераховує кошти отримувачу. Отриману виплату підприємці можуть витратити на:

придбання та ремонт енергообладнання;

пальне для генераторів;

оплату послуг електроенергії.

