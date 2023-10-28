Формула миру має бути універсальною, потрібен спільний план її реалізації: Зеленський – учасникам зустрічі на Мальті

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі щодо Української формули миру на рівні радників і спеціальних представників. До участі долучилися 66 країн світу – Захід, Глобальний Південь. Дякую кожній державі та міжнародній організації, які представлені на Мальті. Загалом майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо Формули миру.

Про це повідомив президент України у своєму виступі на третій зустрічі радників щодо реалізації Формули миру на Мальті 28 жовтня.

"Різними мовами світу кажуть, що історія людства – це історія воєн. Але я прагну, щоб ми всі могли одного дня сказати: відтепер історія людей – це історія виключно миру. Ми бачимо таке прагнення і в основі міжнародного права та його фундаменту – Статуту ООН. Але чи працює Статут ООН? І в нас, в Україні, і на Близькому Сході, і в країнах Африки відповіддю на це питання є плач матерів, які ховають своїх синів і доньок, убитих війнами, і розпач дітей, яких війни роблять сиротами. Ми можемо й повинні дати іншу відповідь", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання, яке допомагає навчитися завершувати всі війни.

"Торік я запропонував Формулу миру. 10 пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на цілях і принципах Статуту ООН, на сенсах та змісті схвалених світом резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. За рік, що минає, наша Формула миру поступово стає глобальною – дедалі більше країн світу та міжнародних організацій приєднуються до роботи заради реалізації Формули миру. І результатом саме цих спільних дій може стати відновлення територіальної цілісності нашої держави та повної сили міжнародного права, тобто надійного й справедливого миру", - резюмував президент.

Нагадаємо, упродовж 28-29 жовтня на Мальті відбувається зустріч щодо "Формули миру", у якій беруть участь понад 50 країн. Для України важливо, щоб цей процес продовжувався після Копенгагена і Джидди, де аналогічні саміти пройшли раніше.

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