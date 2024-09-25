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"Формула миру може припинити війну": Зеленський розповів, як обійти вето Росії в Радбезі ООН

"Формула миру може припинити війну": Зеленський розповів, як обійти вето Росії в Радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

ООН безсила зупинити війну, але це може зробити українська формула миру, зазначив Володимир Зеленський.

Українська формула мира може стати основою для модернізації нинішньої безпекової архітектури у світі та повернути реальну силу Статуту ООН. Річ у тім, що українська пропозиція не передбачає права вето і таким чином унеможливлює невиконання Статуту ООН.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час загальних дебатів у Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський акцентував: перший Саміт миру й було організовано як Генасамблею ООН, яка, на відміну від Радбезу ООН, не має права вето, чим гарантує рівність країн.

"Усі (на Самиті миру – ред.) були рівними. Це те, що росія ненавидить найбільше і не може контролювати, тому росія каже, що формула миру їй не підходить", – зазначив український лідер.

Нагадаємо, в середу, 25 вересня, Володимир Зеленський виступив із промовою на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. 26 вересня він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і представить йому мирний план України.

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