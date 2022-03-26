Формують нарко і алко війська: в РФ для війни з Україною до армії "гребуть" бійців із залежностями

Формують нарко і алко війська: в РФ для війни з Україною до армії "гребуть" бійців із залежностями

Через брак кадрів до армї РФ набирають алкоголіків та наркоманів.

Через великі втрати, які російська армія зазнала на території України, в окупантів брак кадрів. Через це до лав збройний сил РФ призивають усілякий непотріб.

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Пр це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів, противник здійснює набір особого складу з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається також, що окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Нагадаємо, що на окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має.