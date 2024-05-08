"Формують певне угрупування": Синєгубов оцінив ризик наступу росіян на Харків

Належні плани евакуації Харкова вже розроблені, їх актуалізують майже щомісяця.

Російські окупанти створюють певне угруповання військ у Курській області, що межує з Харківською. До потенційних ударів ворога в області готові.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Чи є загроза наступу на Харків

Як зауважив посадовець, на східному напрямку в Харківській області росіяни вже зараз відновили активні штурмові дії. Раніше зазначалося, що напередодні вони замінили свої підрозділи. Втім успіхів противник не має.

На півночі, продовжив Синєгубов, окупанти створюють деяке угруповання військ. Їм потрібно це для ймовірного удару чи то з півночі, чи то з інших територій.

"Ми вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими й протидіяти тим викликам, які можуть бути", – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що росіянам не вистачає сил, аби забезпечити повноцінний наступ на Суми та Харків.

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