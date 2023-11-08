Форсаж у Білій Церкві: п'яний водій влаштував перегони на краденому авто (відео)

Керманич також не сплатив на АЗС і скоїв наїзд на поліцейську автівку.

Патрульні в Білій Церкві затримали водія, який не розрахувався на АЗС, влаштував ДТП і перегони на краденому автомобілі.

Відео та розповідь з місця події надала Патрульна поліція Білої Церкви.

Правопорушник діяв у стані алкогольного сп'яніння: скоїв наїзд на службовий автомобіль працівників місцевого управління поліції. А посвідчення водія в нього не виявилося.

Хроніка подій

Близько 5-ї години ранку 8 листопада поліцейські отримали повідомлення про те, що в селищі Володарка керманич автомобіля ВАЗ не розрахувався за пальне і поїхав у напрямку Білої Церкви.

Екіпаж відділу реагування патрульної поліції розпочав переслідування, а на в'їзді до міста долучилися й патрульні Білої Церкви.

Водій ВАЗа, не впоравшись із керуванням, здійснив зіткнення зі службовим автомобілем і продовжив погоню. Законні вимоги про зупинку чоловік ігнорував.

"На вулиці Молодіжній патрульні зупинили правопорушника. З-під капота почалося задимлення. У зв'язку з деформацією кузова двері автомобіля були заблоковані, оскільки існувала загроза життю водія, патрульні дістали його з автомобіля через розбите внаслідок ДТП скло", - розповіли патрульні.

Інспектори також виявили ознаки алкогольного сп'яніння у водія, а ось посвідчення, навпаки, не було.

Правоохоронці з'ясували, що автомобіль був викрадений.

Нагадаємо, в ДТП потрапив український блогер-мільйонник Дмитро Варварук. Він їхав із Житомира до Києва. "Як сказав мій знайомий: "Подякуй богу, що взяв грошима", – описав свій стан блогер.

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