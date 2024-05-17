Фортифікації на Херсонщині: депутатка назвала єдиний надійний оборонний рубіж

Депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій вважає, що на Херсонщині відсутні належно облаштовані фортифікаційні споруди і називає річку Дніпро єдиною надійною перешкодою для російських окупантів, які збирають сили на лівобережжі.

Про це вона говорила в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Фортифікаційні споруди у нас, скажімо так, такі собі. Те, що бачимо, хоча ми не спеціалісти, але це просто нариті окопи, які не є посиленими, у деяких є підлога у вигляді дерев'яних палет. Десь накрито сітками, десь не накрито. Немає таких споруд у два-три накати, щоб можна було сховатися від артобстрілу. Тобто воно гарно, звісно, виглядає, особливо "їжаки" близько до берега річки Дніпра", - іронічно зауважила депутатка.

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За словами Оксани Погомій, бетонні укріплення — це плити, які були колись по місту, а протитанкові “зуби дракона” чомусь стоять щільно поруч з окопами.

"Фахівці з фортифікаційних споруд особисто мені говорили, що це неправильно, бо люди в окопі не можуть так близько танк підпустити, тобто ці "зуби дракона" мають стояти за 600-800 метрів від окопу. Я вважаю, що це симуляція бурхливої діяльності, так само як на Харківщині. Єдине, що втішає, що ми маємо природну “фортифікаційну споруду” – річку Дніпро. Але далі йдуть дніпровські плавні, де багато островів, і все буде залежати, наскільки наші будуть їх тримати, бо дуже не хотілося б, щоб по нас знову гатили з мінометів", - наголосила вона.

Нагадаємо, від 28 квітня ЗСУ утримують контроль над островом Нестрига. Він розташований на Херсонщині - у дельті Дніпра на території Білозерського району. Острів тривалий час лишався сірою зоною.

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