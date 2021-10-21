"Фото дня": у Харкові пасажири знайшли спосіб обійти обмеження на перевезення

Мешканці Харківської області їздять в маршрутках навпочіпки, ховаючись від всюдисущих копів.
У Харкові місцеві жителі придумали новий спосіб обійти обмеження на перевезення в маршрутках і приховати це від поліцейських.
Про це повідомляє Telegram-канал "потерть Харків".
Знімок опублікували з підписом "Фото дня!"
На знімку видно, як деякі пасажири сидять навпочіпки в проході між сидіннями. Таким чином вони намагаються не привернути увагу копів, адже правила карантину передбачають перевезення пасажирів не більше числа сидячих місць.
"Поки міжміські автобуси їздять за ковід-паспортами і ПЛР, в Харківській області доводиться їздити навпочіпки, щоб не викрадати потім поліцейських", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Харкові маршрутник взяв в заручники копа, який намагався висадити "зайвих" пасажирів.
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