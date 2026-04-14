ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Фото на закордонний паспорт та ID-картку: чому завжди вимагають нові знімки

Під час оформлення біометричних документів українців часто цікавить, чи можна використати вже наявне фото. У паспортному сервісі пояснили, чому це заборонено.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Чому на документи вимагають нові фото

Під час оформлення нових документів часто хочеться використати старе і вдале фото, адже є страх, що нове фото на паспорт буде не таким якісним.

Чи можна так робити? У паспортному сервісі Вінниці розповіли, чи можна використовувати старі фото на документи.

Чи можна використовувати старе фото для оформлення нових документів

Під час оформлення нового закордонного паспорта чи ID-картки у пунктах видачі документів завжди вимагають створити нове фото. Цю вимогу не можна порушувати.

Власноруч зроблені фото чи варіанти з попередніх документів використовувати не можна.

У паспортному сервісі пояснили, що нові фото на документи створюються разом з актуальними біометричними даними людини і новими записами.

Зовнішність власника документа не має відрізнятися від фото в паспорті.

Для створення біометричних документів фотографія повинна відповідати ще й низці вимог, як-от нейтральний фон, правильне освітлення, чітке положення обличчя та відсутність у кадрі зайвих предметів.

Саме тому для документів використовується лише те обладнання, яке встановлено в паспортних сервісах.

«Тож навіть якщо попередній документ був оформлений зовсім нещодавно, фотографію необхідно зробити повторно — це обов’язкова процедура для виготовлення біометричних документів», — підсумували в паспортному сервісі.

Що таке біометричні документи

Біометричні документи — це документи, в яких зберігається інформація не лише про людину, її місце народження, податковий номер, а й цифрові біологічні характеристики.

Вони дозволяють ідентифікувати людину під час проходження прикордонно-митного контролю чи у випадках скоєння злочинів.

В українських біометричних документах зберігаються відбитки пальців.

Такі документи є найсучаснішими та найбезпечнішими, адже краще захищені від підробок та дозволяють швидше перевіряти особу.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie