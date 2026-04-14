Фото на закордонний паспорт та ID-картку: чому завжди вимагають нові знімки

Чому на документи вимагають нові фото

Під час оформлення нових документів часто хочеться використати старе і вдале фото, адже є страх, що нове фото на паспорт буде не таким якісним.

Чи можна так робити? У паспортному сервісі Вінниці розповіли, чи можна використовувати старі фото на документи.

Чи можна використовувати старе фото для оформлення нових документів

Під час оформлення нового закордонного паспорта чи ID-картки у пунктах видачі документів завжди вимагають створити нове фото. Цю вимогу не можна порушувати.

Власноруч зроблені фото чи варіанти з попередніх документів використовувати не можна.

У паспортному сервісі пояснили, що нові фото на документи створюються разом з актуальними біометричними даними людини і новими записами.

Зовнішність власника документа не має відрізнятися від фото в паспорті.

Для створення біометричних документів фотографія повинна відповідати ще й низці вимог, як-от нейтральний фон, правильне освітлення, чітке положення обличчя та відсутність у кадрі зайвих предметів.

Саме тому для документів використовується лише те обладнання, яке встановлено в паспортних сервісах.

«Тож навіть якщо попередній документ був оформлений зовсім нещодавно, фотографію необхідно зробити повторно — це обов’язкова процедура для виготовлення біометричних документів», — підсумували в паспортному сервісі.

Що таке біометричні документи

Біометричні документи — це документи, в яких зберігається інформація не лише про людину, її місце народження, податковий номер, а й цифрові біологічні характеристики.

Вони дозволяють ідентифікувати людину під час проходження прикордонно-митного контролю чи у випадках скоєння злочинів.

В українських біометричних документах зберігаються відбитки пальців.

Такі документи є найсучаснішими та найбезпечнішими, адже краще захищені від підробок та дозволяють швидше перевіряти особу.