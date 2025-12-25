Фото наслідків удару по багатоповерхівці в Чернігові

ДСНС / © ДСНС

Реклама

У Чернігові російський безпілотний літальний апарат (БпЛА) завдав удару по житловому п’ятиповерховому будинку. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна літня жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Надзвичайники врятували чотирьох мешканців будинку та евакуювали ще дев’ять осіб. Внаслідок удару будинок зазнав руйнувань із 4 по 2 поверхи, виникло займання. На місці події працюють усі оперативні служби, тривають гасіння пожежі та розбір завалів.

Реклама

«Ми евакуювали дев’ять людей та врятували ще чотирьох мешканців, зараз триває гасіння пожежі та розбір завалів», — повідомили рятувальники ДСНС.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Інформація про стан постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через обстріли 24 грудня на Чернігівщині пошкоджено енергооб’єкти, через це в області тривають відключення.