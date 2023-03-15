Фото прощання прикордонника з родиною у Краматорську потрапило на першу шпальту New York Times

Видання New York Times на першій шпальті опублікувало фото прощання 37-річного українського прикордонника Олександра з дружиною Яною та дочкою Іванною на вокзалі у Краматорську.

Про це написали у New York Times та кореспондент Деніел Берехулак, фото якого опублікували у виданні.

"37-річний Олександр прощається з дружиною Яною (31), і дочкою Іванною (5 років), які приїхали до нього на 10 днів у Краматорськ, одне з наступних після Бахмута міст у черзі російського наступу. Прикордонний підрозділ Олександра воює у Бахмуті, захищає повітряний простір над містом", - написав кореспондент.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, поблизу потяга до родини підійшли двоє журналістів з New York Times та запропонували зробити фото.

"Яна з донькою прощається з коханим Олександром. Родину прикордонників, як і сотні інших сімей, розлучила війна. Біля потяга до них підходять двоє чоловіків та представляються журналістами з New York Times, хочуть зробити фото. Пара подумала, що це жарт, але фото зробити дозволила", - йдеться у дописі ДПСУ.

Так момент прощання родини потрапив на першу шпальту New York Times.

Згодом подружжя побачило своє фото від кореспондента Деніела Берехулака в американському виданні.

Фото: скрін New York Times

Відомо, що офіцери-прикордонники Олександр та Яна разом проходили службу в Краматорську. У лютому 2022 року, розуміючи небезпеку, Яна з дочкою поїхала на більш безпечну Хмельниччину.

Відтоді з Олександром вони майже не бачились.

Нещодавно Яна з Іванкою приїздили до Краматорська у відпустку, щоб побачити чоловіка та тата. Однак відпустка швидко минула, і родина знову опинилася на вокзалі, де власне їх і зустріли кореспонденти.

Нагадаємо, прикордонники біля Бахмута за допомогою дронів доправляють ворогу вибухові "сюрпризи" до окопів.