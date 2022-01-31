Фото шукав завдяки штучному інтелекту: у Києві студент торгував даними декількох десятків мільйонів українців

У базах були дати народження громадян, їхні ініціали, паспортні дані, номери телефонів, фото тощо.

У Києві 19-річний студент одного з вищих навчальних закладів торгував персональними даними українців у Мережі. Правоохоронці викрили його діяльність, вилучили бази даних з незаконного обігу. Тепер киянину може загрожувати до 5-ти років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Виявилося, що продавав конфіденційну та іншу інформацію з обмеженими доступом хлопець у месенджері, де створив спеціальний бот. Доступ до нього коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних щодо конкретних осіб. У його розпорядженні були бази даних декількох десятків мільйонів громадян, які він купував на тематичних хакерських форумах.

Оплату студент отримував на криптогаманець. Крім цього, фігурант справи розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фото він завантажував з відкритих джерел Інтернету.

Під час обшуків за місцем проживання правопорушника працівники поліції вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, що були скомпрометовані в період від 2014-2019 роки. Ці бази вміщували дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.

Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних з незаконного обігу, а також заблокували облікові записи. Наразі проводяться компʼютерно-технічні експертизи. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Читайте також: