Фото у квітучих полях можуть обернутися штрафом: українцям нагадали про небезпеку популярного тренду

Макове поле / © pixabay.com

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Захоплення фотосесіями у квітучих полях в Україні може стати підставою для адміністративної відповідальності, якщо під час фотографування порушуються правила користування сільськогосподарськими угіддями.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

Як зазначається, робити фото на тлі полів із квітами не заборонено, якщо люди перебувають на дорозі, узбіччі або в інших дозволених місцях, де відсутній ризик пошкодження посівів. Проблеми виникають тоді, коли відвідувачі заходять безпосередньо на поле, витоптують рослини або зривають квіти.

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У таких випадках передбачена адміністративна відповідальність за пошкодження або знищення сільськогосподарських насаджень.

Відповідно до статті 104 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушникам загрожує штраф до 85 гривень.

Окрім цього, власники земельних ділянок можуть звертатися до поліції та вимагати компенсації збитків у судовому порядку.

Також у виданні зазначають, що у певних випадках самовільне проникнення на приватну територію може кваліфікуватися за статтею 162 Кримінального кодексу України як порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи. Санкції передбачають штраф від 850 до 1700 гривень, виправні роботи або обмеження волі.

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Окремо наголошується на питаннях безпеки: поля можуть бути оброблені агрохімікатами, а під час цвітіння там часто перебувають бджоли та інші комахи.

Щоб уникнути штрафів і конфліктів, українцям радять не заходити в посіви, не зривати рослини та обирати для зйомки відкриті місця загального користування.

Скандал через фотосесії в квітучих полях — що відомо

Нагадаємо, через суспільний резонанс та тисячі охочих сфотографуватися у макових полях фермери змушені переорювати свої поля.

Суперечки через такі фотосесії точаться у соцмережах. Частина користувачів звинувачує любителів фотографуватися серед квітів у знищенні посівів, інші наполягають, що йдеться про дикі рослини.

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