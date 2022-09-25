"Фото, як з космосу": з’явилася нова світлина засніженої вершини Карпат

У Карпатах кілька днів мете сніг, а температура опустилася до "мінусових" позначок.

У Карпатах 25 вересня температура повітря опустилася нижче нуля градусів, у горах лежить сніг.

Про це інформують у ДСНС.

Зазначається, що на горі Піп Іван Чорногірський нині хмарно з проясненнями. У горах вітряно, пориви вітру до 9 м/с.

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"А у горах вже зимно... Станом на 09:00, 25 вересня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер західний, 9 м/с., температура повітря -1°С", - пишуть рятувальники.

Також громадян попередили про помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей. Українців закликають пам'ятати про безпеку, стежити за прогнозами і реєструвати маршрути у разі походів у гори.

На сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook, під світлиною засніжених гір користувачі, захоплені красою, пишуть:

"Фото, як з космосу. Клас";

"Зима повним ходом";

"Серйозно захурделило".

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спростували фейк про повідомлення щодо надзвичайно суворої зими 2022-2023 років в Україні. За їхніми словами, ця інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків. Натомість синоптики розповіли, якою буде зима 2022-2023 в Україні.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах снігу намело вище коліна.

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