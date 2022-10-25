"Фото жахливе, вирішили не показувати": в лікарні Дніпра рятують родину з Бахмута, яка потрапила під артобстріл

У Дніпрі рятують родину з 4 осіб, які отримали поранення в Бахмуті.

В місті Бахмут на Донеччині родина з двох дорослих та двох дітей-підлітків потрапила під артобстріл. В результаті всі отримали важкі поранення, і зараз їх рятують у Дніпрі в лікарні імені Мечникова.

Історію родини прозповів головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

"Війна повністю зруйнувала їх тихе, сімейне життя. Юлія з Бахмута, 37 років, працювала бухгалтером. Вся сім’я 18 жовтня була уражена снарядом великого калібру. Всіх чотирьох доправили до найближчої лікарні надали допомогу, евакуювали до Дніпра. Чоловік з ампутацією кінцівки, в сина 19 років - осколковий перелом плеча, в сина 16 років контузія. В Юлії були найважчі поранення грудної клітини, розрив трахеї, травматична ампутація правої ноги, осколкові поранення лівої гомілки", - повідомив Сергій Риженко.

Він додав, що зараз найважча пацієнтка з 4-х членів родини Юлія прийшла до тями і постійно плаче, оскільки сім'я залишилася без коштів, без житла, а всі її найрідніші люди через отримані поранення стали інвалідами.

"P.S.: фото жахливе, вирішили не показувати", - закінчив свою історію Сергій Риженко.

Нагадаємо, що у Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло сім цивільних людей. Всі вони - мирні жителі міста Бахмут.

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