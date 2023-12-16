Фотофіксація порушень ПДР: як працює, адреси камер у містах і які штрафи

Як в Україні працюють камери фотофіксації порушень правил дорожнього руху.

В Україні камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху встановлюються для того, щоб зменшити кількість порушень ПДР та знизити смертність на дорогах.

ТСН.ua. розповідає як працюють камери, адреси розташування у містах і які штрафи.

Принцип дії камери фотофіксації порушень ПДР

Камера фіксує порушення та передає інформацію про до Центру обробки даних Національної поліції України. У поліції система визначення авто розпізнає номерний знак. Використовуючи дані власника авто з розпізнаним номерним знаком система формує протокол, який після перевірки підписується співробітником поліції.

Затверджений співробітником поліції протокол роздруковується та у паперовому варіанті відправляється на адресу реєстрації власника автомобіля-порушника.

Мапа камер фотофіксації в Україні / Фото: скришот

Перевірити наявність штрафу за порушення ПДР також можна у застосунку "Дія": розділ "Послуги" → штрафи → штрафи ПДР.

Оплата штрафу за порушення ПДР у Діхї / Фото: скришот

В Україні зараз функціонує система, яка включає 215 камер автоматичної фіксації, які працюють автономно та автоматично реєструють порушення, зокрема перевищення швидкості.

Де розташовано камери фотофіксації

Перелік усіх камер є у відкритому доступі, зокрема на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України. Водія авто про наявність камери попереджає відповідний знак.

Попереджувальний знак про дію камери фотофіксації порушень ПДР

Адреси розміщення камер у Житомирі/ Фото: скришот

Які порушення фіксують камери

Наразі камери фіксації в Україні автоматично відстежують лише перевищення швидкості. Кожна камера "знає" ліміт встановленої швидкості на ділянці дороги, де її встановлено, і автоматично виявляє всі машини, які його перевищують на певну величину (в Україні це – +20 км/год).

Який розмір штрафу з камер фотофіксації

Розмір штрафу за перевищення швидкості починається від 340 грн – за перевищення швидкості на понад 20 км/год (дозволена швидкість руху у місті 50 км/год). Якщо перевищення швидкості руху автомобіля становить понад 50 км/год – штраф 1700 грн.

Знижка при оплаті штрафу

Якщо сплатити штраф протягом 10 днів після отримання повідомлення, то його сума становитиме 50%.

Нагадаємо, в Україні для водіїв побільшає штрафів – що варто знати.

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