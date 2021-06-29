Фотограф виніс на пляж Скадовська стомленого і зневодненого крокодила для світлин за гроші: відео

Господар крокодила, як видно на кадрах, заклеїв йому пащу скотчем.

У Скадовську Херсонської області на пляжі помітили фотографа, який пропонував платну світлину з крокодилом зі скотчем на пащі.

Відповідні кадри поширили у спільноті khersonoperativ в Instagram та у каналах в Telegram.

На опублікованих кадрах видно, що у рептилії дійсно перев'язана паща скотчем. Сам господар дозволяв охочим, зокрема, і дітям брати крокодила на руки для фото.

"На пляжі в Скадовську мужик вигулює крокодила з перев'язаною скотчем пащею ... І садить його на всіх охочих. Коли вже закінчаться ці ігри з тваринами на пляжах", - йдеться в пості до публікації в Telegram.

Самі ж очевидці кажуть, що рептилії щільно заклеїли пащу скотчем, щоб її можна було саджати на туристів за щедру винагороду. Про стан крокодила люди кажуть як "стомлений" і "зневоднений".

Нагадаємо, раніше дельфін схопив за руку хлопчика, внаслідок чого дитину відвезли до лікарні, де наклали шви. Мати хлопчика обурилась у соцмережах, що працівники закладу не попросили вибачення за випадок і зазначили, що у цьому винні самі батьки, які не догледіли дитину.

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