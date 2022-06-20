Фотографувала військову техніку: мешканку Жмеринки перевіряють на причетність до співпраці з росіянами

Фотографувала військову техніку: мешканку Жмеринки перевіряють на причетність до співпраці з росіянами

У Жмеринці Вінницької області жінка на телефон фільмувала українську військову техніку.

Жінку зі смартфоном на місцевому вокзалі помітили правоохоронці під час патрулювання. Відеофайли вона нібито надсилала знайомому.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Вінниччини.

Крім того, під час перевірки її ґаджета працівники поліції виявили відеофайли, на яких зафільмовані об’єкти залізничної інфраструктури та переміщення військової техніки. Зібрані матеріали вона відправила на номер в Telegram-каналі.

Патрульні передали 36-річну жінку відповідним службам. Адже вона робила відео і поширбвала його, знаючи про кримінальну відповідальність зафільмувала та поширила відео.

Як повідомлялося, у Київській області прикордонники затримали чоловіка, який планував підписати контракт із ЗСУ, щоб згодом перейти на сторону окупантів. Затриманий чоловік у листуванні з громадянами РФ та так званої ​​"ДНР" писав про ненависть до України та про очікування російського наступу.

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