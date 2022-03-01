Фотографували військові об'єкти: у Дніпрі правоохоронці затримали двох диверсантів (фото)

Під час затримання у них знайшли паспорт так званої "ДНР" та фейковий документ Донецької області.
У Дніпрі правоохоронці затримали двох диверсантів. З лютого цього року у нашому місті вони орендували квартири.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Правоохоронці затримали двох чоловіків 22 та 29 років. Під час слідчих дій у них вилучили паспорт громадян так званої “ДНР”, паспорт з ознаками підробки громадянина Донецької області, а також сім-картки, банківські картки, підключені до РФ, одяг із символікою країни-агресора.
У місті злочинці фотографували військові об'єкти.
“Затриманих передано працівникам УСБУ для проведення подальших слідчих дій. Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти на лінію “102”, — підкреслили в Нацполіції області.
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