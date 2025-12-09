Фотопастка Чорнобильського заповідника впіймала всеїдного хижака (відео)

Реклама

Фотопастка Чорнобильського заповідника зафіксувала єнотоподібного собаку за типовим, але інтригуювальним заняттям: він ласував останками лося. Гнучка харчова поведінка цього єнота допомагає йому накопичити енергію перед зимовим сезоном.

Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику.

«Єнотоподібний собака, або єнот уссурійський, належить до видів із надзвичайно гнучкою харчовою поведінкою: він споживає все, що доступне в конкретний момент. У його раціоні: дрібні гризуни, птахи та їхні яйця, комахи, риба, ягоди, плоди й навіть злаки», — йдеться у дописі.

Падаль займає важливе місце в раціоні єнотів, і саме здатність поїдати тваринні рештки допомагає їм успішно переживати періоди, коли інші харчові джерела обмежені. Така поведінка є природною та характерною для цього виду.

Це підтверджує й відео, на якому уссурійський єнот спокійно ласує залишками лося: для нього це не лише простий у доступі корм, а й висококалорійне джерело енергії, необхідної перед зимою.

У Чорнобильському заповіднику, де природа існує за власними правилами, подібні епізоди трапляються регулярно та нагадують про те, наскільки важливою є роль кожного виду в екосистемі.

До слова, раніше у Чорнобильському заповіднику помітили лисицю звичайну (руду лисицю) — звичного, але обережного хижака. У заповіднику зазначили, що отримати її фотопортрет є «маленькою удачею», оскільки дикі звірі уникають камер.