Фотопастка Чорнобильського заповідника впіймала всеїдного хижака (відео)
Єнотоподібний собака (або єнот уссурійський) належить до видів, які споживають усе, що доступне, підтверджуючи свій статус важливого елемента екосистеми Чорнобиля.
Фотопастка Чорнобильського заповідника зафіксувала єнотоподібного собаку за типовим, але інтригуювальним заняттям: він ласував останками лося. Гнучка харчова поведінка цього єнота допомагає йому накопичити енергію перед зимовим сезоном.
Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику.
«Єнотоподібний собака, або єнот уссурійський, належить до видів із надзвичайно гнучкою харчовою поведінкою: він споживає все, що доступне в конкретний момент. У його раціоні: дрібні гризуни, птахи та їхні яйця, комахи, риба, ягоди, плоди й навіть злаки», — йдеться у дописі.
Падаль займає важливе місце в раціоні єнотів, і саме здатність поїдати тваринні рештки допомагає їм успішно переживати періоди, коли інші харчові джерела обмежені. Така поведінка є природною та характерною для цього виду.
Це підтверджує й відео, на якому уссурійський єнот спокійно ласує залишками лося: для нього це не лише простий у доступі корм, а й висококалорійне джерело енергії, необхідної перед зимою.
У Чорнобильському заповіднику, де природа існує за власними правилами, подібні епізоди трапляються регулярно та нагадують про те, наскільки важливою є роль кожного виду в екосистемі.
До слова, раніше у Чорнобильському заповіднику помітили лисицю звичайну (руду лисицю) — звичного, але обережного хижака. У заповіднику зазначили, що отримати її фотопортрет є «маленькою удачею», оскільки дикі звірі уникають камер.