Фотосесія в стилі ню посеред кладовища: Броди гудуть про еротичний скандал

Про подію стало відомом під час моніторингу соціальних мереж.

На Геловін юнак з групою дівчат вирішили влаштувати скандальну фотосесію. Вони зробили напівоголені фото, використовуючи єврейські надгробки як декорації та реквізит.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Наразі поліція проводить перевірку цієї справи.

"Поліцейські одразу зареєстрували даний факт, проводиться перевірка, по завершенню якої буде надано правову кваліфікацію", – йдеться у повідомленні.

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Об'єднана єврейська община України висловила обурення з такої кричущої неповаги до поховань та пам’яті про померлих. Вони наголосили, що така поведінка є неприпустимою.

"Єврейське кладовище у Бродах є одним з найбільших на території України, адже нараховує більше 8 000 поховань. Одне з таких поховань — могила хасидського цадика Хаїма Давіда бен Йосефа та його дружини Адель, які померли у 1931 році. Також на цьому цвинтарі поховані жертви нацистського режиму, що загинули внаслідок жорстокого насилля", – повідомила община.

Нагадаємо, у Дубліні сотні людей прийшли на парад на честь Геловіна, але він не відбувся.

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