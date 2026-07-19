ТСН Укрaїнa Дата публікації 08:02, 19.07.26 Категорія Укрaїнa Кількість переглядів 754 Час на прочитання 2 хв Пекло війни і охоплений протестами Київ: Україна в фото — тиждень 13-19 липня Цього тижня Україна знову пережила важкі дні. Росія безжально била по наших містах. Усі важливі події — у фото. Автор публікації Анастасія Павленко Коментарі Поділитись Поділитись: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопіювати посилання РФ тероризує українців цілодобово / © Getty Images ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі. 13 липня 2026. Окупанти атакували дронами Запоріжжя, внаслідок чого постраждали 11 людей, серед них — 15-річний підліток. / © Associated Press 14 липня 2026. Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч з французьким лідером Емманюелем Макроном. / © Associated Press 14 липня 2026. У Краматорську ситуація залишається напруженою та небезпечною через близькість до лінії фронту. Місто регулярно зазнає російських ударів з авіації, артилерії та безпілотників. / © Associated Press 15 липня 2026. Росіяни завдали шести ударів керованими авіабомбами по Сумській громаді, внаслідок чого є загиблі та поранені. / © Getty Images 15 липня 2026. Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. / © Associated Press 16 липня 2026 року. Новим прем’єр-міністром України став Сергій Корецький. Верховна Рада підтримала його кандидатуру, за це рішення проголосували 289 народних депутатів. / © Getty Images 16 липня 2026. Британський прем’єр Кір Стармер приїхав до України із останнім візитом на посаді очільника уряду Великої Британії. / © Associated Press 16 липня 2026. У Миколаєві попрощалися з рятувальником Владиславом Олійником, який загинув під час виконання службових обов’язків. 17 липня 2026. У Києві та інших містах тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади очільника Міноборони. / © Getty Images 17 липня 2026. РФ завдала удару по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дев’ятеро осіб дістали поранення. / © Associated Press 17 липня 2006. Російські війська завдали удару по території Полтавської області. Внаслідок атаки на одному з промислових об’єктів Полтавського району виникла пожежа. / © ДСНС 18 липня 2026. РФ вдарила ракетою по території парку розваг в Одеській області, внаслідок чого загинули двоє людей і постраждали ще четверо, зокрема дитина. / © Getty Images 18 липня 2026. Ворог ударив по Запоріжжю безпілотниками. Чоловік з дружиною стоять біля руїн свого будинку. / © Associated Press 18 липня 2026. РФ завдала ракетного удару по Сумській громаді. У місті пошкоджено житлові будинки та медичний заклад, вибито вікна. / © Getty Images 18 липня 2026. У Києві вийшли підтримати Михайла Федорова після відставки. / © Associated Press 18 липня 2026. Унаслідок ударів по Краматорську загинули троє людей, ще двоє отримали поранення. За інформацією органів місцевої влади, по місту було скинуто три авіабомби, внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти та інфраструктура. / © ДСНС 19 липня 2026. Ярослава Магучіх програла Ніколі Оліслагерс першу дуель літнього сезону на Діамантовій лізі. / © Getty Images Коментарі Сортувати: Нові Старі Популярні Надіслати