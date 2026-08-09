ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі. 3 серпня 2026 року в селищі Радушне на Дніпропетровщині поховали подружжя Олену та Артема Воронових та трьох їхніх дітей — 17-річного Марка, 11-річного Азарія-Ілая та 6-річну Емілію, які загинули від російського ракетного удару. Вони загинули внаслідок ракетного удару. РФ у Харкові знищила 8 млн книг. Пожежу на складах видавництва «Ранок» загасили 3 серпня. Втрати лише від згорілих книг сягають 1 млрд грн. 3 серпня 2026. Українка Анна Шеремет стала золотою медалісткою чемпіонату Європи з академічного веслування. 4 серпня у Києві проводжали в останню путь 20-річну студентку і волонтерку Віталіну Яровенко, яка загинула внаслідок повторної атаки РФ 1 серпня. Дівчина добровільно рятувала людей після першого удару. 4 серпня 2026. На Харківщині росіяни атакують фермерів. Горять поля зі врожаєм. 4 серпня 2026. ЗСУ на Донеччині продовжують завдавати ударів по ворогу. 4 серпня 2026. Російські війська продовжують наступальні дії у напрямках Сіверськ — Слов’янськ та Бахмут — Слов’янськ, намагаючись дістатися ближніх підступів до міста. 5 серпня 2026. 17 людей загинули від удару Росії по Києву й області: палали «Епіцентри», «Розетка», «Нова пошта», NOVUS і «Сільпо», був витік аміаку. 5 серпня. Рятувальники завершили пошукову операцію в Краматорську, діставши тіло загиблого. Загалом від російського авіаудару 4 серпня постраждали 27 людей. 5 cерпня 2026. Під час масованої балістичної атаки восьмеро осіб загинули на залізничній станції біля села Квітневого в Броварському районі. 6 серпня 2026. Росіяни вдарили по Запоріжжю та області, шестеро постраждалих. 6 серпня 2026. Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Суми. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. 7 серпня 2026. У Києві відбулась церемонія прощання з польським волонтером Мареком-Русеком Вольським, який загинув внаслідок атаки РФ по Харкову. 7 серпня 2026. Унаслідок російського удару по стадіону «Чорноморець» постраждали 2 людини. 8 серпня 2026. Росія знову атакувала Київ — на місцях влучань виникли пожежі. 8 серпня 2026. У Володимирському соборі в Києві попрощалися з Олексієм Юковим — засновником пошукового загону «Плацдарм», який понад 25 років займався пошуком та поверненням тіл загиблих на війні. 8 серпня 2026. Президент України Володимир Зеленський під час свого першого офіційного візиту зустрівся у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем.