ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
949
Час на прочитання
2 хв

Кривавий терор Києва, жнива під обстрілами, візит Зеленсього до Сербії — Україна в фото — тиждень 2-9 серпня

Цього тижня Україна знову пережила пекельні дні. Росія безжально била по наших містах. Усі важливі події — у фото.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Краматорськ

Краматорськ / © Getty Images

ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі.

3 серпня 2026 року в селищі Радушне на Дніпропетровщині поховали подружжя Олену та Артема Воронових та трьох їхніх дітей — 17-річного Марка, 11-річного Азарія-Ілая та 6-річну Емілію, які загинули від російського ракетного удару. Вони загинули внаслідок ракетного удару. / © Getty Images

3 серпня 2026 року в селищі Радушне на Дніпропетровщині поховали подружжя Олену та Артема Воронових та трьох їхніх дітей — 17-річного Марка, 11-річного Азарія-Ілая та 6-річну Емілію, які загинули від російського ракетного удару. Вони загинули внаслідок ракетного удару. / © Getty Images

РФ у Харкові знищила 8 млн книг. Пожежу на складах видавництва «Ранок» загасили 3 серпня. Втрати лише від згорілих книг сягають 1 млрд грн. / © Getty Images

РФ у Харкові знищила 8 млн книг. Пожежу на складах видавництва «Ранок» загасили 3 серпня. Втрати лише від згорілих книг сягають 1 млрд грн. / © Getty Images

3 серпня 2026. Українка Анна Шеремет стала золотою медалісткою чемпіонату Європи з академічного веслування. / © Associated Press

3 серпня 2026. Українка Анна Шеремет стала золотою медалісткою чемпіонату Європи з академічного веслування. / © Associated Press

4 серпня у Києві проводжали в останню путь 20-річну студентку і волонтерку Віталіну Яровенко, яка загинула внаслідок повторної атаки РФ 1 серпня. Дівчина добровільно рятувала людей після першого удару. / © Associated Press

4 серпня у Києві проводжали в останню путь 20-річну студентку і волонтерку Віталіну Яровенко, яка загинула внаслідок повторної атаки РФ 1 серпня. Дівчина добровільно рятувала людей після першого удару. / © Associated Press

4 серпня 2026. На Харківщині росіяни атакують фермерів. Горять поля зі врожаєм. / © Associated Press

4 серпня 2026. На Харківщині росіяни атакують фермерів. Горять поля зі врожаєм. / © Associated Press

4 серпня 2026. ЗСУ на Донеччині продовжують завдавати ударів по ворогу. / © Associated Press

4 серпня 2026. ЗСУ на Донеччині продовжують завдавати ударів по ворогу. / © Associated Press

4 серпня 2026. Російські війська продовжують наступальні дії у напрямках Сіверськ — Слов’янськ та Бахмут — Слов’янськ, намагаючись дістатися ближніх підступів до міста. / © Getty Images

4 серпня 2026. Російські війська продовжують наступальні дії у напрямках Сіверськ — Слов’янськ та Бахмут — Слов’янськ, намагаючись дістатися ближніх підступів до міста. / © Getty Images

5 серпня 2026. 17 людей загинули від удару Росії по Києву й області: палали «Епіцентри», «Розетка», «Нова пошта», NOVUS і «Сільпо», був витік аміаку. / © Associated Press

5 серпня 2026. 17 людей загинули від удару Росії по Києву й області: палали «Епіцентри», «Розетка», «Нова пошта», NOVUS і «Сільпо», був витік аміаку. / © Associated Press

5 серпня. Рятувальники завершили пошукову операцію в Краматорську, діставши тіло загиблого. Загалом від російського авіаудару 4 серпня постраждали 27 людей. / © ДСНС

5 серпня. Рятувальники завершили пошукову операцію в Краматорську, діставши тіло загиблого. Загалом від російського авіаудару 4 серпня постраждали 27 людей. / © ДСНС

5 cерпня 2026. Під час масованої балістичної атаки восьмеро осіб загинули на залізничній станції біля села Квітневого в Броварському районі. / © Getty Images

5 cерпня 2026. Під час масованої балістичної атаки восьмеро осіб загинули на залізничній станції біля села Квітневого в Броварському районі. / © Getty Images

6 серпня 2026. Росіяни вдарили по Запоріжжю та області, шестеро постраждалих. / © Associated Press

6 серпня 2026. Росіяни вдарили по Запоріжжю та області, шестеро постраждалих. / © Associated Press

6 серпня 2026. Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Суми. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

6 серпня 2026. Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Суми. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

7 серпня 2026. У Києві відбулась церемонія прощання з польським волонтером Мареком-Русеком Вольським, який загинув внаслідок атаки РФ по Харкову. / © Associated Press

7 серпня 2026. У Києві відбулась церемонія прощання з польським волонтером Мареком-Русеком Вольським, який загинув внаслідок атаки РФ по Харкову. / © Associated Press

7 серпня 2026. Унаслідок російського удару по стадіону «Чорноморець» постраждали 2 людини. / © ДСНС

7 серпня 2026. Унаслідок російського удару по стадіону «Чорноморець» постраждали 2 людини. / © ДСНС

8 серпня 2026. Росія знову атакувала Київ — на місцях влучань виникли пожежі. / © ДСНС

8 серпня 2026. Росія знову атакувала Київ — на місцях влучань виникли пожежі. / © ДСНС

8 серпня 2026. У Володимирському соборі в Києві попрощалися з Олексієм Юковим — засновником пошукового загону «Плацдарм», який понад 25 років займався пошуком та поверненням тіл загиблих на війні. / © Associated Press

8 серпня 2026. У Володимирському соборі в Києві попрощалися з Олексієм Юковим — засновником пошукового загону «Плацдарм», який понад 25 років займався пошуком та поверненням тіл загиблих на війні. / © Associated Press

8 серпня 2026. Президент України Володимир Зеленський під час свого першого офіційного візиту зустрівся у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем. / © Associated Press

8 серпня 2026. Президент України Володимир Зеленський під час свого першого офіційного візиту зустрівся у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем. / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie