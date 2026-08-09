3 серпня 2026 року в селищі Радушне на Дніпропетровщині поховали подружжя Олену та Артема Воронових та трьох їхніх дітей — 17-річного Марка, 11-річного Азарія-Ілая та 6-річну Емілію, які загинули від російського ракетного удару. Вони загинули внаслідок ракетного удару. / © Getty Images