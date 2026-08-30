Нон-стоп атаки по Києву, знищення складів і ТЦ та сім авіабомб на Краматорськ: Україна в фото — тиждень 22-30 серпня

ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі. 22 серпня. Київ перебував під дроново-ракетною атакою РФ. Наслідки атаки фіксували у трьох районах столиці. Значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок. Російські війська двічі атакували безпілотниками торговельний центр у Кривому Розі. Унаслідок ударів загинули 16 людей, ще 130 постраждали, серед них 23 дитини. 22 серпня 2026. У Холодному Яру у дворі житлового будинку поховали людей, яких вбили росіяни. 22 серпня 2026. Росія завдала чергового ракетного удару по Києву балістикою. 23 серпня 2026. Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх програла заключний етап регулярного сезону «Діамантової ліги» у Швейцарії. 24-річна дніпрянка стрибнула в Цюріху на 1,96 м. Другою стала ще одна українка — Ірина Геращенко. 24 серпня 2026 року Україна відзначає День Незалежності. Саме цього дня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який став визначальною подією в новітній історії держави. 24 серпня. Унаслідок ворожої атаки уражено два торговельні центри «Епіцентр» в Одесі. 24 серпня. Президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності. 25 серпня. Росіяни завдали ракетного удару по Харкову внаслідок якого загинула людина. 26 серпня. Російські військові скинули на місто Краматорськ Донецької області сім авіабомб ФАБ-250. Правоохоронці надали допомогу пораненим та евакуювали їх до лікарні. 26 червня. Російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки у Херсоні. Пошкоджений пожежний автомобіль. 26 червня. Унаслідок російських авіаударів по Слов’янську загинула людина, ще 5 поранені. Через обстріл пошкоджені 13 багатоквартирних будинків. 26 серпня. Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та подарував йому собаку на прізвисько Фрея. 27 cерпня 2026. Окупанти атакували Київ безпілотниками, повідомлялось про падіння БпЛА та уламків у Голосіївському й Печерському районах. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження, є постраждалі. 27 серпня. В одному з районів Одеси виникла пожежа у приватному житловому будинку. Також пошкоджені фасад та вікна поруч розташованих будівель. Психологи ДСНС на місці надали допомогу 4 людям, серед них — дитина. 28 серпня. У Запоріжжі через ворожу атаку на території одного з торгових центрів сталося займання. Надзвичайники ліквідували пожежу на загальній площі близько 14 тисяч кв. м. 28 серпня. У Вишневому ліквідовують наслідки нічної атаки російських військ, яка залишила по собі вирви на подвір’ях і десятки понівечених автомобілів. Внаслідок удару згоріли 13 автомобілів, а в житловому будинку вибиті вікна та пошкоджені конструкції. 29 серпня. Біля Києва у селі Мила триває гасіння пожежі після влучання російського дрона. Через це перекрита Житомирська траса, все місто в диму, в повітрі запах горілого. Влада області каже про загиблих та поранених. 29 серпня вшановуємо пам’ять загиблих захисників і захисниць України, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність України. 29 серпня. На Одещинаі через російський удар загинула людина, ще троє поранені. Крім того, загорілося 8 вантажних автівок з продуктами харчування, а також суха трава поруч. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. 29 серпня. Унаслідок атаки російського БПЛА на територію підприємства в селі Мила Бучанського району Київської області виникла пожежа, після чого почалася масштабна детонація. За останніми даними, десятки загиблих.