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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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640
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3 хв

Нон-стоп атаки по Києву, знищення складів і ТЦ та сім авіабомб на Краматорськ: Україна в фото — тиждень 22-30 серпня

Цього тижня Україна знову пережила пекельні дні. Росія безжально била по наших містах. Усі важливі події — у фото.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Обстріли у Донецьку

Обстріли у Донецьку / © Getty Images

ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі.

22 серпня. Київ перебував під дроново-ракетною атакою РФ. Наслідки атаки фіксували у трьох районах столиці. Значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок. / © Associated Press

22 серпня. Київ перебував під дроново-ракетною атакою РФ. Наслідки атаки фіксували у трьох районах столиці. Значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок. / © Associated Press

Російські війська двічі атакували безпілотниками торговельний центр у Кривому Розі. Унаслідок ударів загинули 16 людей, ще 130 постраждали, серед них 23 дитини. / © Associated Press

Російські війська двічі атакували безпілотниками торговельний центр у Кривому Розі. Унаслідок ударів загинули 16 людей, ще 130 постраждали, серед них 23 дитини. / © Associated Press

22 серпня 2026. У Холодному Яру у дворі житлового будинку поховали людей, яких вбили росіяни. / © Associated Press

22 серпня 2026. У Холодному Яру у дворі житлового будинку поховали людей, яких вбили росіяни. / © Associated Press

22 серпня 2026. Росія завдала чергового ракетного удару по Києву балістикою. / © Associated Press

22 серпня 2026. Росія завдала чергового ракетного удару по Києву балістикою. / © Associated Press

23 серпня 2026. Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх програла заключний етап регулярного сезону «Діамантової ліги» у Швейцарії. 24-річна дніпрянка стрибнула в Цюріху на 1,96 м. Другою стала ще одна українка — Ірина Геращенко. / © Associated Press

23 серпня 2026. Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх програла заключний етап регулярного сезону «Діамантової ліги» у Швейцарії. 24-річна дніпрянка стрибнула в Цюріху на 1,96 м. Другою стала ще одна українка — Ірина Геращенко. / © Associated Press

24 серпня 2026 року Україна відзначає День Незалежності. Саме цього дня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який став визначальною подією в новітній історії держави. / © Associated Press

24 серпня 2026 року Україна відзначає День Незалежності. Саме цього дня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який став визначальною подією в новітній історії держави. / © Associated Press

24 серпня. Унаслідок ворожої атаки уражено два торговельні центри «Епіцентр» в Одесі. / © Associated Press

24 серпня. Унаслідок ворожої атаки уражено два торговельні центри «Епіцентр» в Одесі. / © Associated Press

24 серпня. Президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності. / © Associated Press

24 серпня. Президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності. / © Associated Press

25 серпня. Росіяни завдали ракетного удару по Харкову внаслідок якого загинула людина. / © Getty Images

25 серпня. Росіяни завдали ракетного удару по Харкову внаслідок якого загинула людина. / © Getty Images

26 серпня. Російські військові скинули на місто Краматорськ Донецької області сім авіабомб ФАБ-250. Правоохоронці надали допомогу пораненим та евакуювали їх до лікарні. / © Getty Images

26 серпня. Російські військові скинули на місто Краматорськ Донецької області сім авіабомб ФАБ-250. Правоохоронці надали допомогу пораненим та евакуювали їх до лікарні. / © Getty Images

26 червня. Російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки у Херсоні. Пошкоджений пожежний автомобіль. / © ДСНС

26 червня. Російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки у Херсоні. Пошкоджений пожежний автомобіль. / © ДСНС

26 червня. Унаслідок російських авіаударів по Слов’янську загинула людина, ще 5 поранені. Через обстріл пошкоджені 13 багатоквартирних будинків. / © ДСНС

26 червня. Унаслідок російських авіаударів по Слов’янську загинула людина, ще 5 поранені. Через обстріл пошкоджені 13 багатоквартирних будинків. / © ДСНС

26 серпня. Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та подарував йому собаку на прізвисько Фрея. / © Associated Press

26 серпня. Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та подарував йому собаку на прізвисько Фрея. / © Associated Press

27 cерпня 2026. Окупанти атакували Київ безпілотниками, повідомлялось про падіння БпЛА та уламків у Голосіївському й Печерському районах. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження, є постраждалі. / © Associated Press

27 cерпня 2026. Окупанти атакували Київ безпілотниками, повідомлялось про падіння БпЛА та уламків у Голосіївському й Печерському районах. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження, є постраждалі. / © Associated Press

27 серпня. В одному з районів Одеси виникла пожежа у приватному житловому будинку. Також пошкоджені фасад та вікна поруч розташованих будівель. Психологи ДСНС на місці надали допомогу 4 людям, серед них — дитина. / © ДСНС

27 серпня. В одному з районів Одеси виникла пожежа у приватному житловому будинку. Також пошкоджені фасад та вікна поруч розташованих будівель. Психологи ДСНС на місці надали допомогу 4 людям, серед них — дитина. / © ДСНС

28 серпня. У Запоріжжі через ворожу атаку на території одного з торгових центрів сталося займання. Надзвичайники ліквідували пожежу на загальній площі близько 14 тисяч кв. м. / © ДСНС

28 серпня. У Запоріжжі через ворожу атаку на території одного з торгових центрів сталося займання. Надзвичайники ліквідували пожежу на загальній площі близько 14 тисяч кв. м. / © ДСНС

28 серпня. У Вишневому ліквідовують наслідки нічної атаки російських військ, яка залишила по собі вирви на подвір’ях і десятки понівечених автомобілів. Внаслідок удару згоріли 13 автомобілів, а в житловому будинку вибиті вікна та пошкоджені конструкції. / © Getty Images

28 серпня. У Вишневому ліквідовують наслідки нічної атаки російських військ, яка залишила по собі вирви на подвір’ях і десятки понівечених автомобілів. Внаслідок удару згоріли 13 автомобілів, а в житловому будинку вибиті вікна та пошкоджені конструкції. / © Getty Images

29 серпня. Біля Києва у селі Мила триває гасіння пожежі після влучання російського дрона. Через це перекрита Житомирська траса, все місто в диму, в повітрі запах горілого. Влада області каже про загиблих та поранених. / © Getty Images

29 серпня. Біля Києва у селі Мила триває гасіння пожежі після влучання російського дрона. Через це перекрита Житомирська траса, все місто в диму, в повітрі запах горілого. Влада області каже про загиблих та поранених. / © Getty Images

29 серпня вшановуємо пам’ять загиблих захисників і захисниць України, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність України. / © Володимир Зеленський

29 серпня вшановуємо пам’ять загиблих захисників і захисниць України, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність України. / © Володимир Зеленський

29 серпня. На Одещинаі через російський удар загинула людина, ще троє поранені. Крім того, загорілося 8 вантажних автівок з продуктами харчування, а також суха трава поруч. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. / © ДСНС

29 серпня. На Одещинаі через російський удар загинула людина, ще троє поранені. Крім того, загорілося 8 вантажних автівок з продуктами харчування, а також суха трава поруч. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. / © ДСНС

29 серпня. Унаслідок атаки російського БПЛА на територію підприємства в селі Мила Бучанського району Київської області виникла пожежа, після чого почалася масштабна детонація. За останніми даними, десятки загиблих. / © Associated Press

29 серпня. Унаслідок атаки російського БПЛА на територію підприємства в селі Мила Бучанського району Київської області виникла пожежа, після чого почалася масштабна детонація. За останніми даними, десятки загиблих. / © Associated Press

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