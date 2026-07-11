ТСН Укрaїнa Дата публікації 08:22, 11.07.26 Категорія Укрaїнa Кількість переглядів 120 Час на прочитання 2 хв Як прожила Україна цей тиждень — важливі події у фото Цього тижня Україна знову пережила важкі дні. Росія безжально била по наших містах. Всі важливі події — у фото. Автор публікації Анастасія Павленко Коментарі Поділитись Поділитись: Facebook X Whatsapp Telegram Viber Скопіювати посилання Атаки РФ не припиняються / © Getty Images ТСН.ua зібрав всі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень - дивіться далі. У ніч проти 6 липня Росія здійснила масований удар по Києву та околицях — по Вишневому. За даними ДСНС, у столиці загинули 19 людей, серед них одна дитина. Ще 61 людина постраждала, зокрема семеро дітей. / © Associated Press 6 липня 2026. Росіяни ударами зруйнували житловий будинок у Києві. / © Associated Press 7 липня 2026. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною прибув до Анкари. Там відбувся саміт НАТО. / © Associated Press 7 липня 2026. На Харківщині поховали 10-річну Вікторію Кравченко. Вона померла у лікарні — напередодні зазнала поранень через російський удар по Лозовій. / © Getty Images 8 липня 2026. Росія атакувала Київ балістичними ракетами — серія з чотирьох-пʼяти вибухів пролунала за кілька хвилин до оголошення тривоги у місті. Вдосвіта місто атакували реактивні «Шахеди», о 5 ранку в столиці лунали вибухи. / © ДСНС 8 липня 2026. У Харкові ракета поцілила у житловий будинок, є загиблі та постраждалі, на АЗС спалахнула пожежа після атаки БпЛА. / © Associated Press 8 липня 2026. Президент Володимир Зеленський переговорив з лідером США на полях саміту НАТО. Для Зеленського поїздка виявилася успішною. Він повертається до України з новим пакетом підтримки. / © Associated Press 9 липня 2026. Українська тенісистка Марта Костюк не змогла пробитися у фінал Вімблдону, який традиційно вважають найпрестижнішим турніром серед усіх. / © Associated Press 9 липня 2025. Вишневе — рятувальники четверту добу поспіль ліквідовують наслідки обстрілу. / © Getty Images Російські війська значно наростили кількість атак на українські автозаправні станції, намагаючись вразити паливну інфраструктуру країни. Так, у ніч проти 9 липня у Дніпропетровській області російські війська атакували дві АЗС. / © Getty Images 9 липня 2026. На Запоріжжі армія РФ завдала 1038 ударів по території 49 населених пунктів: є загиблий та поранені. / © Getty Images 9 липня 2026. У Херсоні 2 людей загинули внаслідок удару російським БпЛА по автомобілю. Через ворожий удар легковик загорівся. Попри ризик повторних атак рятувальники ліквідували пожежу. / © ДСНС 10 липня 2026. Під будівлею Одеської міської ради вдруге за тиждень відбулася акція на підтримку запровадження мораторію на використання російськомовного культурного продукту в публічному просторі міста. / © Getty Images 10 липня 2026. Рятувальники ліквідували пожежу у Чорнобильській зоні відчуження. Протягом двох тижнів надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно приборкували вогонь. / © ДСНС Коментарі Сортувати: Нові Старі Популярні Надіслати