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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
14
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FPV-дрони дістають до Запоріжжя: у Силах оборони пояснили, як ворог атакує місто

Російські війська почали застосовувати для атак на Запоріжжя FPV-дрони, які завдають ударів по житлових будинках, адміністративних об'єктах, громадському транспорту та автозаправних станціях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Запоріжжя

Запоріжжя / © із соцмереж

Російські окупанти здійснюють поодинокі атаки на Запоріжжя за допомогою FPV-дронів. Ворожі безпілотники вже фіксували влучання у житлові будинки, адміністративні споруди, громадський транспорт, а також по об'єктах підвищеної пожежної небезпеки, зокрема АЗС.

Про це повідомили у Силах оборони Півдня України.

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, стандартні FPV-дрони не здатні долати відстань у 25–30 кілометрів, яка нині відділяє російські позиції від Запоріжжя.

«Дальність звичайного FPV-дрона не дозволяє залетіти на 25–30 кілометрів. Зараз ворог знаходиться від Запоріжжя приблизно за 30 кілометрів. До того ж оператори дронів не сидять прямо на передовій, а дещо в глибині. FPV-дрон, навіть дрон на оптоволокні, поки що на таку відстань не летить», — пояснив Волошин.

У Силах оборони зазначають, що російська армія постійно працює над збільшенням дальності застосування безпілотників. Одним із можливих способів нинішніх атак є використання LTE-модемів, які дозволяють керувати дронами через мобільний зв’язок.

Такі технології значно ускладнюють протидію безпілотникам, оскільки для їхнього придушення довелося б обмежувати роботу цивільних мереж зв'язку.

Водночас українські військові спільно із Запорізькою обласною військовою адміністрацією та іншими складовими Сил оборони нарощують можливості радіоелектронної боротьби як на підступах до міста, так і безпосередньо в Запоріжжі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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