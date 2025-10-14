ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

FPV-дрони на уроках праці: в "Азові" пропонують рекрутинг ще зі школи

Юрій Гаврилишин вважає, що українська освіта має недопрацювання, оскільки будь-який предмет можна підвести під військову дисципліну, наслідуючи приклад Ізраїлю.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Начальник рекрутингового центру 1 корпусу Нацгвардії "Азов" Юрій Гаврилишин

Начальник рекрутингового центру 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Юрій Гаврилишин / © Скриншот з відео Ukrainian Witness

Рекрутинг до української армії повинен починатися зі школи. Так, наприклад, на алгебрі діти можуть вивчати балістику чи артилерію, а на уроках праці — виготовляти FPV-дрони.

Таку думку начальник рекрутингового центру 1 корпусу Національної гвардії «Азов» Юрій Гаврилишин висловив YouTube-каналу Ukrainian Witness.

За його словами, рекрутингова система в Україні має починатися ще зі школи.

«Якщо ми говоримо про загальну рекрутингову систему в державі як таку — вона має починатися зі школи. „Захист України“ — предмет, який був введений, і інструктори бригади „Азов“ долучені до цього процесу просто максимально. Від навчання самих дітей до навчання тих викладачів, які будуть вчити дітей, — з цього має починатися сам рекрутинг. Але якщо в Ізраїлі ця підготовка починається з 6-го, 7-го класу, то в нас вона починається вже набагато пізніше», — розповів Гаврилишин.

«Я вважаю, що немає нічого поганого, якщо на уроках середового навчання діти могли би клепати FPV-дрони замість того, щоб робити якісь, я не знаю, годівнички для пташок», — додав він.

На думку начальника рекрутингового центру, в українській освіті є певні недопрацювання, адже будь-який предмет фактично можна підвести під якусь військову дисципліну.

«Тобто вивчати на алгебрі-геометрії балістику або артилерійську справу, підводячи до цього, ми можемо», — уточнив Гаврилишин.

Він наголосив, що слід розуміти — ця війна, якщо не надовго, то «буде постійно жити пліч-опліч з нами», і Росія нікуди не зникне.

«Дивитися на ці загрози треба вже і чим день, тим ми просто втрачаємо час», — додав начальник рекрутингового центру «Азова».

Нагадаємо, влітку Міністерство освіти і науки оновило перелік обладнання для предмета «Захист України», щоб навчати школярів практичним навичкам. Так, учні вивчатимуть керування FPV-дронами, користування радіозв’язком та надання домедичної допомоги. Серед нового обладнання також є лазерні стрілецькі тренажери, бронежилети та протигази.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie