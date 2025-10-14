FPV-дрони на уроках праці: в "Азові" пропонують рекрутинг ще зі школи

Начальник рекрутингового центру 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Юрій Гаврилишин / © Скриншот з відео Ukrainian Witness

Рекрутинг до української армії повинен починатися зі школи. Так, наприклад, на алгебрі діти можуть вивчати балістику чи артилерію, а на уроках праці — виготовляти FPV-дрони.

Таку думку начальник рекрутингового центру 1 корпусу Національної гвардії «Азов» Юрій Гаврилишин висловив YouTube-каналу Ukrainian Witness.

За його словами, рекрутингова система в Україні має починатися ще зі школи.

«Якщо ми говоримо про загальну рекрутингову систему в державі як таку — вона має починатися зі школи. „Захист України“ — предмет, який був введений, і інструктори бригади „Азов“ долучені до цього процесу просто максимально. Від навчання самих дітей до навчання тих викладачів, які будуть вчити дітей, — з цього має починатися сам рекрутинг. Але якщо в Ізраїлі ця підготовка починається з 6-го, 7-го класу, то в нас вона починається вже набагато пізніше», — розповів Гаврилишин.

«Я вважаю, що немає нічого поганого, якщо на уроках середового навчання діти могли би клепати FPV-дрони замість того, щоб робити якісь, я не знаю, годівнички для пташок», — додав він.

На думку начальника рекрутингового центру, в українській освіті є певні недопрацювання, адже будь-який предмет фактично можна підвести під якусь військову дисципліну.

«Тобто вивчати на алгебрі-геометрії балістику або артилерійську справу, підводячи до цього, ми можемо», — уточнив Гаврилишин.

Він наголосив, що слід розуміти — ця війна, якщо не надовго, то «буде постійно жити пліч-опліч з нами», і Росія нікуди не зникне.

«Дивитися на ці загрози треба вже і чим день, тим ми просто втрачаємо час», — додав начальник рекрутингового центру «Азова».

Нагадаємо, влітку Міністерство освіти і науки оновило перелік обладнання для предмета «Захист України», щоб навчати школярів практичним навичкам. Так, учні вивчатимуть керування FPV-дронами, користування радіозв’язком та надання домедичної допомоги. Серед нового обладнання також є лазерні стрілецькі тренажери, бронежилети та протигази.