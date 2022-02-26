Франція підтримує відключення РФ від SWIFT та готова постачати зброю та обладнання - Кулеба

Франція підтримує відключення РФ від SWIFT та готова постачати зброю та обладнання - Кулеба

Він наполягає на негайному введені 3-го пакету санкцій ЄС.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову з з французьким колегою та другом Жаном-Івом Ле Дріаном.

Про це він написав на своїй сторінці в Тwitter.

"Франція підтримує відключення РФ від SWIFT. Наполягаю на негайному введені 3-го пакету санкцій ЄС, щоб зупинити вторгнення РФ.

Франція також готова постачати зброю та обладнання, щоб допомогти Україні захистити себе", - наголосив Кулеба.

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