Француз випадково заплив до України на каяку: здивував прикордонників і себе (фото)

На іноземця склали адміністративне провадження.
Громадянин Франції під час своєї мандрівки на каяку випадково заплив до України. Він здивував себе та прикордонників.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Громадянин Франції здійснював 51-денну мандрівку на каяку. Він втратив орієнтир та випадково заплив до акваторії порту Рені в Україні. Це здивувало і його, і прикордонників.
"Прикордонники склали на іноземця документи про адмінпровадження. Пізніше, в порядку реадмісії, його переправлять румунській стороні. Візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста!", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
Нагадаємо, українські прикордонники затримали 35-річного ухилянта, який намагався виїхати за кордон у "ліжку далекобійника". За це він заплатив 5 тисяч доларів.
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