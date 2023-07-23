Француз випадково заплив до України на каяку: здивував прикордонників і себе (фото)

Громадянин Франції під час своєї мандрівки на каяку випадково заплив до України. Він здивував себе та прикордонників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Громадянин Франції здійснював 51-денну мандрівку на каяку. Він втратив орієнтир та випадково заплив до акваторії порту Рені в Україні. Це здивувало і його, і прикордонників.

"Прикордонники склали на іноземця документи про адмінпровадження. Пізніше, в порядку реадмісії, його переправлять румунській стороні. Візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста!", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Француз заплив до України / Фото: Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, українські прикордонники затримали 35-річного ухилянта, який намагався виїхати за кордон у "ліжку далекобійника". За це він заплатив 5 тисяч доларів.

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