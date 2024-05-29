Французькі інструктори в Україні: експерт пояснив, яка саме допомога буде найефективнішою

Станом на 29 травня тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Якщо військові інструктори з Франції дійсно прибудуть до України, це стане першим кроком, який важко дається європейцям.

Про це в інтерв'ю "Уніан" розповів військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Це повинно спонукати, щоб французи поїхали. Так, це війна, це загрозливо. Звісно, ці інструктори підписуватимуть окремі контракти, наприклад, з французьким урядом, з французьким Міноборони про те, що вони чудово розуміють наслідки своєї поїздки. Окремо прописуватимуться фінансові питання для рідних і для близьких на випадок поранення, травмування, загибелі. Плюс, окремо буде оплата їхньої роботи", – зазначив Ступак.

Водночас, постає питання: чому військові інструктори з Франції можуть навчити українських військових?

"Тактиці? Скоріше, наші військові можуть навчити їх. Вони можуть розказати, куди бігти, а куди ні. У нас є досвід. Тактичній медицині? Як варіант. Уже були такі моменти, коли іспанці вчили наших військових тактичній медицині, але було багато прикладів, коли наші, здавалося б, військові курсанти казали іспанським інструкторам: "Ви неправильно це робите, неправильна послідовність, як показала практика", – додав експерт.

На його думку, найважливішим буде, коли поїдуть саме технічні французькі спеціалісти, які обслуговуватимуть західну техніку.

"Наприклад, французькі самохідні артилерійські установки CAESAR, якщо у них там не дуже серйозний ремонт - щось пошкодилось внаслідок удару або вибуху снаряда десь поруч. Щоб вони на місці в Україні могли проконтролювати електроніку, замінити. А якщо техніка дуже пошкоджена, усе "навиворіт" – то, звісно тоді, усе відправляється на ремонт до Європи. Тобто, ось це було б важливо", – додав він.

Тако Іван Ступак висловився щодо допомоги європейців із захистом кордонів України з Білоруссю та Придністров’ям.

"Бо це – 1 тисяча 400 кілометрів. Тисяча кілометрів кордону з Білоруссю і 400 кілометрів – з Придністров’ям. І там знаходиться велика кількість наших військових. Насправді ми не знаємо, скільки, але, щоб не розкривати військову таємницю, можемо послатися на слова Лукашенка: він сказав, що з нашого боку кордону стоїть 120 тисяч військовослужбовців. Тобто, це його слова. Він міг перебільшити, тому можемо говорити про половину - скажімо, 60 тисяч. Все одно, це велика кількість. Якщо французи приїдуть і стануть, наприклад, від Волині і до Чернігівської області на кордоні в траншеях, в окопах – то це буде дійсно велика допомога нам", – пояснив експерт.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який підписав документи, що дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, привітав ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців".

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