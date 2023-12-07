FrankenSAM – це революція ППО: військовий експерт розповів про технології, які передають США Україні

Серійну адаптацію американських ракет під радянські ЗРК ще ніхто не робив, зазначив Іван Киричевський.

США передають Україні технології FrankenSAM для модернізації та адаптації радянських ЗРК під західні ракети.

Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський у етері телеканалу "Еспресо".

"Проєкт FrankenSAM передбачає адаптацію радянських ЗРК і ракет, які могли вже закінчитися, під американські, яких може бути цілком достатньо. Наприклад, адаптація комплексів "Бук" під ракети AIM-7. Цими ракетами можна буде збивати "шахеди", крилаті ракети, чи якійсь цілі поблизу лінії фронту", - пояснив Киричевський.

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За словами військового експерта, проєкт FrankenSAM - це революція протиповітряної оборони.

"США передає нам технології, тому що недостатньо мати пускові установки, ще потрібно мати можливість їх обслуговувати. І саме для цього Пентагон передав ці технології. У рамках FrankenSAM нам передають технології, які коштують сотні мільйонів доларів. Проєкт FrankenSAM - це революція протиповітряної оборони. Серійну адаптацію американських ракет під радянські ЗРК ще ніхто не робив", - наголосив Киричевський.

Нагадаємо, Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї.

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