Франківська стіна: Марцінків повідомив про облаштування оборонних споруд у місті

Мер закликає не фотографувати їх.

В Івано-Франківській громаді облаштовуватимуть оборонні споруди.

Про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

“Змієві вали, велика франківська стіна – все, що потрібно, аби адекватно реагувати на загрозу”, – заявив Марцінків.

Очільник громади наголосив:

не можна: фотографувати, "світити" розташування, повідомляти про це комусь навіть в приватних листуваннях.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську правоохоронці посилюють патрулювання у місті, аеропорт якого вже тричі від початку війни атакували російські війська. Тепер на території громади патрульні будуть цікавитися фото та відеозйомкою, яку ведуть городяни та приїжджі.

Нагадаємо, 13 березня російські війська завдали третього ракетного удару по франківському аеродрому. Летовище також піддавалося атакам російської армії 11 березня, а також у перший день війни, 24 лютого. Нині його інфраструктура майже зруйнована.