Франція сказала, чи є докази атаки України на резиденцію Путіна — Le Monde

У Макрона прокоментували заяви Кремля про атаку дронів на резиденцію Путіна / © Associated Press

Реклама

У Франції заявили, що Путін не має доказів, аби підтвердити, що напад українських безпілотників на його резиденцію дійсно мав місце.

Про це пише Le Monde з посиланням на джерело, близьке до президента Франції Еммануеля Макрона.

Продовження та посилення російських ударів саме по собі є актом непокори мирному порядку денному президента Дональда Трампа», — заявило у вівторок джерело.

Реклама

Зазначається, що немає жодних вагомих доказів на підтвердження серйозних звинувачень, висунутих російською владою, навіть після перехресної перевірки інформації з партнерами Франції.

Джерело наголошує, що позиція Кремля суперечить сама собі щодо того, що насправді сталося.

Також видання супутникове зображення житлового комплексу Володимира Путіна в Рощино, Новгородська область. Воно зроблене 2023 року.

© Reuters

Жодних знімків резиденції, зроблених безпосередньо перед нападом, а також знімків резиденції після нападу журналісти не знайшли.

Реклама

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, голова МЗС країни-агресорки Лавров звинуватив Україну, що нібито безпілотники Сил оборони атакували резиденцію диктатора Путіна в Новгородській області. Очевидно, йдеться про так званий «бункер» Путіна на Валдаї. Лавров пригрозив, що через це Росія «перегляне свою переговорну позицію».

Володимир Зеленський назвав твердження про нібито напад на резиденцію Путіна «типовою російською брехнею» та заявив, що Москва використовує такі заяви, щоб підірвати дипломатичні зусилля щодо припинення війни.

Президент США Трамп заявив, що про цю «атаку» йому розповів Путін у телефонній розмові. Судячи з контексту заяви, схоже, Трамп вірить Росії, що напад дійсно був.