Фраза "русский военный корабль, иди на х*й" стала головним словом 2022 року в Україні

В Україні визначили головне слово 2022 року - це всім відома фраза "русский военный корабль, иди на х*й", яка стала уже національним гаслом у боротьбі за свободу та незалежність.

Про це йдеться на сайті словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

Як зазначають автори статті, цей вираз "є рімейком української національної ідеї, сформульованої Лесем Подерев’янським ще у 2014 році, — "від’*біться від нас".

"Іронічним виглядає той факт, що фраза року є питомо російською у році, коли Україна остаточно ствердила свою незалежність, а українська мова впевнено розвивається та витісняє російську в усіх сферах життя", - додають на сайті словника.

Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. Серед претендентів на звання "Слово 2022 року" були:

доброго вечора, ми з України! — ще один культовий мем-вітання російсько-української війни.

— ще один культовий мем-вітання російсько-української війни. катастрофа — війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною, а також персональною. катастрофою для мільйонів людей.

— війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною, а також персональною. катастрофою для мільйонів людей. біженці/переселенці — мільйони людей були змушені покинути свої домівки.

— мільйони людей були змушені покинути свої домівки. ЗСУ — як символ віри українців у перемогу.

— як символ віри українців у волонтер, доброволець — як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога.

— як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога. геноцид, терор — ця війна має геноцидальний характер, і Росія застосовує терористичні методи.

— ця війна має геноцидальний характер, і Росія застосовує терористичні методи. допомога — міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для успіху українського спротиву.

Нагадаємо, американські дипломати заявили, що їхньою улюбленою цитатою 2022 року стало звернення українського Героя з острова Зміїний до окупантів: "Русский военный корабль…".

Як потопили "Москву", звільняли Зміїний та що нині відбувається в морі - Олексій Неїжпапа

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