Фрегат "Адмірал Григорович" під ударом: ЗСУ уразили носій "Калібрів" — яскраві кадри

Вночі 6 квітня українські безпілотники атакували порт Новоросійська РФ, уразивши два стратегічні військові об’єкти.

У ніч проти 6 квітня Птахи Сил Безпілотних Систем завдали ударів по фрегату «Адмірал Григорович» у порту Новоросійськ та пошкодили плавучу бурову установку «Сиваш». Втрати противника уточнюються.

Про це повідомляє командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Атака на порт у Новоросійську

Що відомо про уражені об’єкти

Фрегат «Адмірал Григорович» — перший військовий корабель проекту «Буревісник» ВМФ РФ, оснащений крилатими ракетами «Калібр» (8 ракет) та зенітним ракетним комплексом «Штиль-1» (24 ракети). Незважаючи на активне ППО, удар безпілотників виявився ефективним і завдав пошкоджень цілі.

Операцію спланували та координували СБУ, реалізація відбулася силами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем. Ступінь пошкоджень наразі встановлюється розвідкою.

«Губернатор регіону таваріщ Веня про палаючий вночі порт „Шесхаріс“ вцілому, відпрацьований силами та засобами глибинного ураження СОУ, коментував традиційно: „уламки безпілотників виявилися…“, — влаштовує, як визнання. Все інше — на загальнодоступних моніторингових каналах у Тelegram», — наголосив Бровді.

Також бурова установка «Сиваш» була вражена Птахами 413 оп «Рейд» спільно з силами глибинного ураження ВМС.

«Далі буде…», — інтригують наші бійці.

Нагадаємо, вночі 5 квітня російський Новоросійськ накрила потужна «бавовна». За даними місцевих жителів та OSINT-аналітиків, під удар потрапив один із найбільших нафтоналивних комплексів на півдні РФ. Після влучання виникла масштабна пожежа, яку було видно з різних районів міста. Також повідомляється про пошкодження портової інфраструктури. Як відомо, Новоросійськ має стратегічне значення як ключовий порт на Чорному морі та база військово-морського флоту РФ.

