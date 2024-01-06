Фрея, Глафіра, Мухаммед Алі, Люцифер: найнезвичніші імена дітей в Україні 2023 року

Проте, більшість українців все ж віддає перевагу звичайним іменам для дітей.

Миролюб, Мухаммед Алі, Люцифер, Аріель, Афіна чи Мане. У Міністерстві юстиції України опублікували рідкісні та найпопулярніші імена новонароджених 2023 року.

У відомстві зазначають, що дехто ж з молодих батьків таки вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для свого малюка та навели список трендових рідкісних імен для дітлахів.

Так, Марія, Єва, Марк та Олександр – тримають першість у рейтингу найпопулярніших імен, які обирають батьки для новонароджених малюків 2023 року.

За інформацією відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва, Київської, Черкаської, Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей 2023 року при державній реєстрації народження батьки найчастіше надавали перевагу:

Київ:

Жіночі імена – Марія, Соломія, Єва, Поліна. Чоловічі імена – Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Данило, Михайло.

Рідкісні жіночі імена:

Пауліна, Оріяна, Євдокія, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрід, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Вогнена, Арія, Афіна-Пенелопа, Яруна, Дзвінка, Килина, Еммануела, Іларія, Магда, Юстина, Фрея, Глафіра, Матільда, Іуліанія, Інга, Лілі, Леоніда, Зореслава, Афіна, Нефа;

Рідкісні чоловічі імена:

Зореслав, Леслав, Яніслав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корній, Будимир, Вір, Еней, Серафим, Єрофій, Люксор, Еней, Елізар, Іоанн, Гаррі, Адоніс, Арес, Іліодор, Марс, Тео, Ян, Доміан, Зевс, Грей, Кай.

Київська область

Жіночі імена – Дарина, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Анна. Чоловічі імен – Тимофій, Тимур, Максим, Марк, Богдан, Олександр, Дмитро.

Рідкісні жіночі імена:

Алісі, Луна, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Вірсавія, Домініка, Роксана, Адель, Франческа, Арміне, Славяна, Єремія.

Рідкісні чоловічі імена:

Реян, Леон, Карім, Саян, Міхей, Ельман, Рувім, Ілія, Теодор, Лаврін.

Хмельницька область

Жіночі імена – Анастасія, Анна, Вікторія, Єва, Злата, Олександра, Соломія, Софія. Чоловічі імена – Артем, Богдан, Владислав, Данило, Марк, Матвій, Мирослав, Тимофій.

Рідкісні жіночі імена:

Аїша, Амелія, Гоар, Етері, Ліліана, Мірай, Цвітана, Яремія.

Рідкісні чоловічі імена:

Богомір, Йоан, Мурат, Нектарій, Нікола, Нолан, Овсій, Радислав;

Черкаська область

Жіночі імена – Анастасія, Анна, Емілія, Єва, Злата, Мія, Соломія. Чоловічі імена – Андрій, Богдан, Захар, Максим, Матвій, Олександр, Тимофій.

Рідкісні жіночі імена:

Алісія, Властеліна, Дінара, Ельзара, Закарія, Луана, Муна, Рута, Теона.

Рідкісні чоловічі імена:

Алім, Вакула, Добриня, Едем, Єсеній, Златан, Ілай, Ремус, Самедін, Ярем.

Житомирська область

Жіночі імена – Анастасія, Ангеліна, Дарина, Єва, Мілана, Соломія, Тетяна, Юлія. Чоловічі імена – Богдан, Владислав, Данило, Дмитро, Захар, Євген, Іван, Роман, Тарас, Ярослав.

Рідкісні жіночі імена:

Аврелія, Агата, Агнеса, Аглая, Ада-Марія, Адель, Аймель, Алана, Аліче, Алія, Амалія, Аріель, Афіна, Беатриса, Версавія, Віцентіна, Гната, Естер, Жасмін, Каміла-Рафаіла, Квітослава, Лаура, Ніла-Естер, Саміра, Теона, Тереза, Фаустина, Хафса.

Рідкісні чоловічі імена:

Азмір, Алан, Артьом, Дом´єн, Елхан, Ернест, Еммануїл, Єгорій, Ждан, Ілай, Іса, Йонатан, Маверік, Матфєй, Монік, Миролюб, Мухаммед Алі, Натан, Ніколас, Остін, Рувим, Савва.

Вінницька область

Жіночі імена – Мілана, Анна, Дарина, Аліна, Анастасія. Чоловічі імена – Олександр, Дмитро, Тимофій, Денис, Андрій, Максим.

Рідкісні жіночі імена:

Авіва-Світанцвітайне, Інфініті-Марта, Нана, Аріелла, Єсфір, Ая, Євніка, Зарічна, Глорія, Мадонна, Вілена, Жасміна, Далія, Айла, Джульєта, Юстінія, Лієль.

Рідкісні чоловічі імена:

Рувим, Ісаак, Каміль, Кімран, Юнус, Ніколос, Акім, Ернест, Устим, Самуель, Відар, Ілай, Ксав’єр, Авель, Рожден, Іоана.

"Звичайно, вибір імені дитини завжди є правом батьків. Проте, наполягаємо на тому, аби воно не містило ні цифр, ні інших знаків. Звертаємо увагу, що дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Подвійне ім’я завжди записується через дефіс (для прикладу, Алла-Вікторія, Маргарита-Марія)", - додали у відомстві.

Раніше ми писали про найпопулярніші імена для дітей у різних регіонах України 2023 року.

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