Фронт у Харківській області: росіяни хочуть поновити наступ на місто

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною

Російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області.

Про це йдеться у звіті про обстановку в операційній зоні ОТУ “Харків”.

“Зранку росіяни здійснили спробу висування реактивної вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А з напрямку Шебекіно, імовірно, в рамках підготовки до поновлення наступальних дій в районі Вовчанська. В результаті вчасного виявлення, Силами оборони було застосовано розрахунок FPV з метою нанесення вогневого ураження”, — сказано у повідомленні.

Яка ситуація на Харківському напрямку

За повідомленням ОТУ, оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Неподалік населеного пункту Липці ворог вночі за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами.

З метою виконання спеціальних вогневих завдань на напрямку Стариці окупанти додатково залучили 4 снайперські пари.

У Вовчанську протягом ночі противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з метою корегування та нанесення вогневого ураження по позиціям Сил оборони, проводив відновлення боєздатності підрозділів та поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дівізії. Також відмічено евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу окупантів.

Протягом минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБу, а також 44 удари дронами-камікадзе. Здійснили 433 обстріли позицій захисників України.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни просунулись на Курщині та Харківщині.