Фронт всього за 3 кілометри: влада Покровська хоче закупити квіти на майже 100 тисяч гривень

У відділі культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради у Донецькій області збираються витратити 99 тисяч гривень на закупівлю квітів та зелені для прикрас букетів.

Відповідна тендерна документація з’явилася на сайті системи публічних закупівель Prozzoro 6 лютого.

На сайті йдеться, що місцева влада збирається закупити "продукцію рослинництва, зокрема тепличну". Всього у відділі культури, туризму та охорони культурної спадщини хочуть придбати 1265 одиницю продукції.

Серед рослин, на закупівлю яких чиновники оголосили тендер, – гіпсофіли, троянди, хризантеми, гвоздики та декоративна зелень, яку використовують для створення прикрас для букетів. На це планується витратити, як йдеться у тендері, 99 тисяч гривень, а термін на виконання робіт та постачання товарів – до 31 грудня 2025 року.

Згідно з мапою DeepState, агресор вже перебуває за 2,5 кілометри від міста, але, зважаючи на все, не збирається штурмувати його в лоб – а зосередиться на дорогах, що ведуть до Покровська.

Життя в Покровську залишається важким. За словами очільника області, з довоєнного населення в 60 тисяч осіб залишилося всього 7 тисяч. Останнє поштове відділення в місті нещодавно припинило роботу.

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