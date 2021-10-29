ФРУ закликала екокомітет ВР спільно розробити закон щодо зменшення промислових викидів

Відсутність конструктивного діалогу влади і бізнесу у питаннях імплементації законодавства ЄС у сфері промислового забруднення і охорони довкілля створює серйозні ризики для розвитку промисловості, підтримки економічного зростання в Україні та належного виконання зобов’язань у сфері європейської інтеграції.

Це вже спричинило відхилення проєкту №4167, який містив численні ризики для економіки. Тепер влада, спільно з бізнесом, має напрацювати новий законопроєкт, взявши за основу проєкт №6004-1, зареєстрований у Верховній Раді. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до голови Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка.

У ФРУ нагадали, що наразі у Раді зареєстровані три проєкти щодо зменшення промислового забруднення та переходу українських виробників на нормативи, встановлені висновками найкращих доступних технологій та методів управління. Це проект "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" (№ 6004), проєкт "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" (№ 6004-1), і проєкт "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля" (реєстр. № 6004-2).

Проте два з трьох проєктів містять ті ж самі норми, що й проєкт №4167, який був відхилений депутатами, наголосили у ФРУ.

"Серед основних зауважень українських промисловців до проєкту № 4167 слід зазначити економічно і технологічно непоґрунтовані строки переходу на нові нормативи викидів і найкращі доступні технології та методи управління (далі – НДТМ), впровадження автоматизованих систем моніторингу викидів та передачі даних в режимі реального часу, критично короткі строки надання відступу та ін", - нагадали у ФРУ.

У Федерації пояснили, що законопроєкт № 6004 дублює усі основні і найбільш негативні положення законопроєкту № 4167. Аналогічні норми передбачені і в законопроєкті № 6004-2. В той же час, законопроєкт № 6004-1 передбачає низку компромісних норм, які підтримуються українським бізнесом.

Серед таких норм - збільшення строків надання відступу для окремих операторів установок до 15 років, запровадження автоматизованих систем моніторингу викидів, тільки якщо це передбачено НДТМ та через 2 роки після введення в дію НДТМ, запровадження імперативних умов надання відступу дозвільним органом, продовження дії поточних технологічних нормативів до введення в дію НДТМ, та встановлення за рішенням Кабінету Міністрів України перехідного плану для окремих галузей економіки строком до 20 років та ін.

"Разом з тим, проєкт №6004-1потребує певного доопрацювання в частині узгодженості із іншими законами України, перегляду окремих норм щодо поширення дії закону на певні види діяльності в залежності від обсягів виробництва тощо. Тому ФРУ інформує Комітет про підтримку законопроєкту № 6004-1, і готова взяти участь у подальшому його опрацюванні для підготовки збалансованого документу, який дозволить зберегти робочі місця у промисловості та водночас створить передумови для поступового зменшення впливу промислового забруднення на довкілля", - резюмується у листі.

Як відомо, голосування щодо проекту закону № 4167 про промислове забруднення депутати провалили тричі: документ містив нездійсненні терміни модернізації підприємств, а також суттєво завищені зобов'язання, які Україна не зможе виконати. Крім того, експерти попереджали про значні корупційні ризики, які потенційно несуть окремі норми проекту.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання