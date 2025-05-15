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Фриланс-афера на мільйони: до України з Німеччини екстрадували шахрая
Через Інтерпол затримали туніського шахрая: три роки він переховувався, але тепер йому загрожує до 8 років в’язниці.
34-річного громадянина Тунісу, підозрюваного у шахрайстві на суму майже 4 мільйони гривень, екстрадували з Німеччини до України.
Про це повідомила міська прокуратура Києва.
Зловмисник понад три роки переховувався за кордоном, перебуваючи в міжнародному розшуку через Інтерпол. Його схопили та передали українським правоохоронцям.
У 2022 році чоловік працював адміністратором на фріланс-майданчику. Використовуючи доступ до системи, він проникав у кабінети користувачів і змінював платіжні реквізити. Гроші, призначені виконавцям за роботу, перераховувалися на рахунок його дружини.
Після викриття шахрай втік з України, але його знайшли та затримали. Йому оголосили підозру за несанкціонований доступ до комп’ютерних систем та шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України).
Наразі фігурант у СІЗО. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю виходу під заставу у 908 тисяч гривень.
Нагадаємо, киянка вбила 82-річного чоловіка за «збочені сексуальні фантазії».