ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
759
Час на прочитання
1 хв

ФСБ готувала кривавий теракт в Україні на російського опозиціонера — перші деталі

Лідер російського опозиційного політичного національного руху прибув до України з нагоди Дня Незалежності. В СБУ не називають його імені.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
СБУ

СБУ / © СБУ

Російські спецслужби готували теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він прибув до України з нагоди Дня Незалежності.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією українських спецслужб, кривавому теракту запобігли Служба безпеки України та Головне управління розвідки МОУ. Проти кого ФСБ готувала замах — не називають імені.

Наразі немає деталей щодо теракту та усіх обставин. Проводяться оперативно-слідчі дії.

Викрадення заступника командира РДК Степана Каплунова — що відомо

Нагадаємо, напередодні начальник штабу Російського добровольчого корпусу Сил оборони України (РДК) Олександр Фортуна заявив про викрадення заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова. За його словами, командування підрозділу після отримання інформації звернулося по роз’яснення до ГУР, СБУ та ДБР.

Раніше українська розвідка інсценувала вбивство командира РДК Дениса Капустіна. У «Російському добровольчому корпусі» у грудні 2025 року опублікували нібито останнє фото свого командира Дениса WhiteRex Капустіна, який, за сценарієм, загинув у ніч проти 27 грудня.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie