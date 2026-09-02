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Російські спецслужби готували теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він прибув до України з нагоди Дня Незалежності.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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За інформацією українських спецслужб, кривавому теракту запобігли Служба безпеки України та Головне управління розвідки МОУ. Проти кого ФСБ готувала замах — не називають імені.

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Наразі немає деталей щодо теракту та усіх обставин. Проводяться оперативно-слідчі дії.

Викрадення заступника командира РДК Степана Каплунова — що відомо

Нагадаємо, напередодні начальник штабу Російського добровольчого корпусу Сил оборони України (РДК) Олександр Фортуна заявив про викрадення заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова. За його словами, командування підрозділу після отримання інформації звернулося по роз’яснення до ГУР, СБУ та ДБР.

Раніше українська розвідка інсценувала вбивство командира РДК Дениса Капустіна. У «Російському добровольчому корпусі» у грудні 2025 року опублікували нібито останнє фото свого командира Дениса WhiteRex Капустіна, який, за сценарієм, загинув у ніч проти 27 грудня.

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